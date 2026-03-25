En el sector Arroyo Piedra de Hato Nuevo, Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, decenas de familias viven hoy bajo la incertidumbre de perder lo que por años han considerado suyo: un pedazo de tierra levantado con esfuerzo, sacrificio y esperanza.

Por más de dos décadas, alrededor de 25 familias han ocupado terrenos en esta zona, construyendo poco a poco viviendas con recursos obtenidos mediante préstamos, ahorros e incluso privaciones.

Para muchos, no se trata solo de una propiedad, sino del símbolo de estabilidad y dignidad que representa tener un hogar propio consagrado en la Constitución de la República.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/23032026-robo-de-solar-en-manoguayabo-dania-acevedo-adalberto-2-818c3c61.jpg Franklin Lebrón, afectado. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/23032026-robo-de-solar-en-manoguayabo-dania-acevedo-adalberto-24-5b5444d7.jpg Eliodoro Medina Encarnación, otro de los afectados. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/23032026-robo-de-solar-en-manoguayabo-dania-acevedo-adalberto-23-96784899.jpg Nicolás Fernández dice que perdió parte de la inversión porque le tumbaron una pared. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/23032026-robo-de-solar-en-manoguayabo-dania-acevedo-adalberto-20-7e0f6711.jpg Próximo al lugar se construye un residencial privado. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/23032026-robo-de-solar-en-manoguayabo-dania-acevedo-adalberto-13-c9ca5f36.jpg Las construcciones tienen años paralizadas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/23032026-robo-de-solar-en-manoguayabo-dania-acevedo-adalberto-15-b4d60fd8.jpg Militares impiden que se continuen las construcciones. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/23032026-robo-de-solar-en-manoguayabo-dania-acevedo-adalberto-12-3282ad0e.jpg Las familias quieren pagar los terrenos para continuar la construcción de sus viviendas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Entre los afectados se encuentra Franklin Lebrón, quien asegura haber iniciado procesos formales ante el Estado para regularizar su situación. Según explica, su intención siempre ha sido adquirir legalmente el terreno, respaldado por documentos emitidos por instituciones estatales.

"No queremos nada ilegal, queremos pagar lo que corresponde y tener nuestro título. Hemos hecho diligencias y nada", sostiene.

Sin embargo, la tranquilidad de estos comunitarios se ha visto interrumpida por la aparición de un ingeniero a quien identificancomo Luis Héctor Bogaert, que según los denunciantes, reclama la propiedad de los terrenos.

De acuerdo con testimonios de los afectados, esta disputa ha derivado en la demolición de varias estructuras y en la presencia constante de seguridad que impide el acceso a los predios.

Destruyen viviendas

Los residentes denuncian que al menos cinco viviendas han sido derribadas sin previo aviso, afectando directamente el patrimonio de familias que llevaban años invirtiendo en la construcción de sus hogares.

Para Eliodoro Medina Encarnación, la situación representa una injusticia: "Eso era el hogar que le estaba haciendo a mi familia. Todo se perdió", dijo visiblemente compungido.

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Los comunitarios aseguran haber realizado gestiones ante entidades como el Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX), buscando formalizar su situación. Sin embargo, denuncian falta de respuestas claras y acciones contradictorias.

No fue posible conseguir la versión del ingeniero Bogaert, quien supuestamente construye un proyecto habitacional en la zona.