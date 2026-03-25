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VIDEO | Familias reclaman el derecho de construir su vivienda en solares que ocupan hace más de 20 años

Dicen que un ingeniero y una entidad bancaria reclaman los predios

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
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En el sector Arroyo Piedra de Hato Nuevo, Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, decenas de familias viven hoy bajo la incertidumbre de perder lo que por años han considerado suyo: un pedazo de tierra levantado con esfuerzo, sacrificio y esperanza.

Por más de dos décadas, alrededor de 25 familias han ocupado terrenos en esta zona, construyendo poco a poco viviendas con recursos obtenidos mediante préstamos, ahorros e incluso privaciones.

Para muchos, no se trata solo de una propiedad, sino del símbolo de estabilidad y dignidad que representa tener un hogar propio consagrado en la Constitución de la República.

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Franklin Lebrón, afectado.
Franklin Lebrón, afectado. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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Eliodoro Medina Encarnación, otro de los afectados.
Eliodoro Medina Encarnación, otro de los afectados. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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Nicolás Fernández dice que perdió parte de la inversión porque le tumbaron una pared.
Nicolás Fernández dice que perdió parte de la inversión porque le tumbaron una pared. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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Próximo al lugar se construye un residencial privado.
Próximo al lugar se construye un residencial privado. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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Las construcciones tienen años paralizadas.
Las construcciones tienen años paralizadas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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Militares impiden que se continuen las construcciones.
Militares impiden que se continuen las construcciones. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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Las familias quieren pagar los terrenos para continuar la construcción de sus viviendas.
Las familias quieren pagar los terrenos para continuar la construcción de sus viviendas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

    Entre los afectados se encuentra Franklin Lebrón, quien asegura haber iniciado procesos formales ante el Estado para regularizar su situación. Según explica, su intención siempre ha sido adquirir legalmente el terreno, respaldado por documentos emitidos por instituciones estatales.

     "No queremos nada ilegal, queremos pagar lo que corresponde y tener nuestro título. Hemos hecho diligencias y nada", sostiene.

    Sin embargo, la tranquilidad de estos comunitarios se ha visto interrumpida por la aparición de un ingeniero a quien identificancomo Luis Héctor Bogaert, que según los denunciantes, reclama la propiedad de los terrenos.

    • De acuerdo con testimonios de los afectados, esta disputa ha derivado en la demolición de varias estructuras y en la presencia constante de seguridad que impide el acceso a los predios.

    Destruyen viviendas 

    Los residentes denuncian que al menos cinco viviendas han sido derribadas sin previo aviso, afectando directamente el patrimonio de familias que llevaban años invirtiendo en la construcción de sus hogares.

    Para Eliodoro Medina Encarnación, la situación representa una injusticia: "Eso era el hogar que le estaba haciendo a mi familia. Todo se perdió", dijo visiblemente compungido.

    Los comunitarios aseguran haber realizado gestiones ante entidades como el Banco de Desarrollo y Exportaciones  (BANDEX), buscando formalizar su situación. Sin embargo, denuncian falta de respuestas claras y acciones contradictorias.

    No fue posible conseguir la versión del ingeniero Bogaert, quien supuestamente construye un proyecto habitacional en la zona.

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    Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 