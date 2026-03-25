Proyecto de recuperación del río Ozama incluye canchas, gimnasio, parque y pista de patinaje

La zona del margen oriental del río Ozama a ser recuperada, abarca el barrio Las Lilas, del sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este. ( URBE )

La Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) convocó a una licitación pública para la ejecución de la segunda etapa del proyecto de recuperación del margen oriental del río Ozama en el sector Las Lilas, ubicado en Los Tres Brazos, municipio Santo Domingo Este, con un presupuesto de RD$400 millones.

La iniciativa, que forma parte de los esfuerzos del Gobierno dominicano por intervenir asentamientos humanos en zonas vulnerables, contempla un conjunto integral de obras orientadas a la protección del margen del río Ozama, así como la construcción de vías y obras deportivas y recreativas.

Obras recreativas

En el componente urbano y social, la obra incluye el desarrollo de espacios deportivos, tales como canchas multifuncionales, parque infantil, área de gimnasio al aire libre y la construcción de una pista de patinaje (skatepark) para la práctica del mono patinaje con una zona donde realizar trucos o piruetas en condiciones óptimas.

De igual manera, se realizará el remozamiento de una media cancha de baloncesto ubicada bajo el puente Francisco del Rosario Sánchez, conforme a estándares internacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/25/screenshot-2026-03-25-114026-8d138158.png La URBE contempla la construcción de una pista de patinaje (skatepark). (FUENTE EXTERNA)

Protección del río y zonas vulnerables

Entre las principales obras a desarrollar se encuentran la construcción de un sistema de protección del borde del río mediante tablestacas metálicas, la estabilización de suelos y el control de la erosión, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la zona intervenida.

Asimismo, el proyecto contempla la construcción y adecuación de infraestructuras viales, incluyendo calles, aceras, bordillos y senderos peatonales, además de áreas destinadas a la gestión de residuos sólidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/25/screenshot-2026-03-25-113941-3481f39e.png Vista del parque infantil que se pretende construir en Las Lilas. (URBE)

El diseño del proyecto incorpora además la creación de áreas verdes mediante la siembra de especies como flamboyán amarillo, samán, gri-grí, roble amarillo, roble rosado, roblillo y mara.

También se prevé la instalación de sistemas de drenaje pluvial, sanitario y de agua potable, así como la modernización de infraestructuras existentes.

El objetivo de URBE es rescatar una franja de terreno de las márgenes del río Ozama, con el objetivo de construir una franja de protección ambiental que permita reducir la contaminación de ese afluente.

Detalles del proyecto

De acuerdo con las especificaciones del proyecto , el proyecto deberá ejecutarse en un plazo máximo de 18 meses e incluye la intervención de aproximadamente 18,000 metros cuadrados de terreno en esta fase.

URBE intervino La Barquita. Esta segunda etapa en Las Lilas da continuidad a los trabajos iniciados en la primera fase, desarrollada sobre una franja de terreno previamente liberada, enfocada en la protección inicial del borde del río. Esta nueva intervención se ejecutará en un área contigua, ampliando el alcance de la recuperación urbana y ambiental.

URBE ha desarrollado proyectos similares en la margen del río Ozama en los sectores de La Barquita en Santo Domingo Este y en el Distrito Nacional en los sectores de Gualey y La Ciénaga.

Para participar

Los interesados pueden descargar el pliego de condiciones en las páginas web www.urbe.gob.do o www.comprasdominicana.gov.do.

Las propuestas serán recibidas el 12 de mayo, en horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Pueden entregarse en formato físico en el Departamento de Compras y Contrataciones de URBE o en línea a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).