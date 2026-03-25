A tan solo una hora del encuentro entre técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, junto a miembros de la comunidad de Los Jardines del Norte, los residentes de la zona fueron notificados de la suspensión de la reunión para socializar la intervención a las áreas verdes de dicho sector, del Distrito Nacional, lo que provocó una protesta de los comunitarios.

La reunión estaba pautada para las 4:00 de la tarde de este miércoles, junto a representantes de la iglesia San Mauricio del Martín, así como diferentes asociaciones entre ellas, Convergencia Comunitaria y Convergencia Jardinera, quienes reclaman a Obras Públicas la intención de acabar con las áreas verdes de los Jardines del Norte para la ampliación de la avenida Los Próceres, de acuerdo a lo comunitarios.

Manifestación

Ante la suspensión del encuentro, los moradores realizaron una manifestación en el parque Crisantemos de Los Próceres.

Durante la manifestación, el presidente de Convergencia Comunitaria, Lamar Charman, denunció que sin dar justificación y a tan solo una hora de la reunión con los técnicos del ministerio la comunidad fue notificada de la suspensión de la misma.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/whatsapp-image-2026-03-25-at-82106-pm-3cb1e793.jpeg Ante la suspensión del encuentro, los moradores realizaron una manifestación en el parque Crisantemos de Los Próceres. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/whatsapp-image-2026-03-25-at-82108-pm-ac3381b5.jpeg Mientras los comunitarios alzaban su voz,las máquinas de construcción siguieron trabajando. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/whatsapp-image-2026-03-25-at-82106-pm-1-6d5185ea.jpeg De acuerdo a los moradores, Obras Públicas indicó que serán notificados para cuándo será la reunión suspendida sin previo aviso. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/whatsapp-image-2026-03-25-at-82103-pm-f4725841.jpeg Representante de Convergencia Jardinera, Juan Cepeda. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/whatsapp-image-2026-03-25-at-82105-pm-e8fae1a3.jpeg El presidente de Convergencia Comunitaria, Lamar Charman. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/whatsapp-image-2026-03-25-at-82105-pm-1-25011949.jpeg Trabajadores continúan con la intervención. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA ) ‹ >

Charman explicó que la reunión estaba convocada para que la institución le explicara el diseño geométrico de una ampliación que quiere hacer en Los Próceres, y que la comunidad pueda externar sus impresiones y proponer otras alternativas.

El dirigente comunitario expresó que no se oponen al desarrollo o a la viabilización del tránsito, pero que sí se oponen a que se toque el área verde de los Jardines del Norte.

Precisó que se pretende intervenir una franja de área verde del sector, que va desde la rotonda de la Av. de Los Próceres hasta la pared de la Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña.

"Hay otros medios, otras vías de cómo hacer los elevados y dónde hacer específicamente las ampliaciones para que esas vías de comunicaciones sean efectivas en ese sentido", consideró.

En tanto, el representante de Convergencia Jardinera, Juan Cepeda, manifestó que la obra que se haga en la zona debe hacerse "en total equilibrio con la naturaleza y con las personas que viven ahí".

Cepeda indicó que Convergencia Jardinera propone que hagan un metro, un elevado o paso a desnivel, cualquier otra alternativa que no dañe los árboles.

Mientras los comunitarios alzaban la voz al ritmo de "Luis Abinader no destruya nuestros parques, Eduardo Estrella no destruya nuestros parques, Carolina Mejía no destruya nuestro parque", las máquinas de construcción siguieron trabajando.