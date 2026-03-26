Carolina Mejía supervisa remozamiento del parque V Centenario en Villa Juana

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, habla con los residentes de Villa Juana durante la visita de supervisión al parque V Centenario. ( FUENTE EXTERNA )

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, realizó un recorrido de supervisión por los trabajos de remozamiento que se ejecutan en el parque V Centenario, ubicado en el sector Villa Juana, del Distrito Nacional.

Durante la visita, Mejía explicó que la intervención responde al avanzado deterioro en que se encontraba el espacio, lo que impedía a los residentes disfrutar de esta área verde cercana a sus viviendas.

La funcionaria destacó que el proyecto incluye la instalación de luminarias LED como parte del programa "Sectores Iluminados Más Seguros", iniciativa con la que se busca reforzar la seguridad ciudadana.

Según indicó, la mejora en la iluminación ya comienza a reflejarse positivamente en el entorno del parque.

En el recorrido, la alcaldesa escuchó planteamientos de comunitarios y representantes de la Fundación Dominicana de Ciegos, a quienes aseguró que sus solicitudes serán evaluadas para dar respuestas oportunas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/whatsapp-image-2026-03-26-at-154953-95ed80f3.jpeg La alcaldesa Carolina Mejía junto a representantes de la Fundación Dominicana de Ciegos . (FUENTE EXTERNA)

De su lado, el vicepresidente del Concejo de Regidores, Junior "Nuno" Castillo, valoró la intervención al señalar que el lugar había sido utilizado para actividades delictivas, pero que ahora la comunidad muestra satisfacción por su recuperación.

Las autoridades municipales informaron que los trabajos incluyen remozamiento de aceras y contenes, sistema de drenaje, instalación de luminarias, áreas de juego y el acondicionamiento de una cancha cercana.

Asimismo, el cabildo señaló que la intervención forma parte de un conjunto de obras desarrolladas en Villa Juana y sectores aledaños, entre ellas la rehabilitación de parques y mejoras en infraestructura urbana.

Parque sensorial

La alcaldesa también adelantó que próximamente será inaugurado un parque sensorial para niños con trastorno del espectro autista en el parque Mirador Sur, como parte de los proyectos inclusivos que impulsa la alcaldía.