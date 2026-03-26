Consorcio ganador de la primera fase del monorriel de SD cita obras que aún no están en servicio

El monorriel de Santo Domingo contempla mejorar el tránsito de la capital. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La adjudicación del contrato de ingeniería de detalle y obra civil del monorriel de Santo Domingo al Consorcio Nacional de Movilidad Integral (CNMI) se realizó en un proceso en el que, según la documentación difundida por FITRAM, el consorcio ganador obtuvo 99,8 puntos en la evaluación técnica y presentó una oferta económica de RD$28,985,534,516,31.

De acuerdo con FITRAM, el proceso incluyó la revisión de peritos externos del INTEC y la PUCMM, así como el acompañamiento de un comité de observación ciudadana.

El CNMI está integrado por las empresas mexicanas Constructora Moyeda, S.A. y Hércules Construcciones de Monterrey, S.A., y las dominicanas Sanesto MG Ingeniería y Grupo Força Diseño & Ingeniería.

La documentación

En la documentación divulgada por FITRAM se indica que entre las referencias de Constructora Moyeda figuran la línea 3 del Metro de Monterrey, las líneas 4 y 6 en Nuevo León, la construcción de estaciones de la línea 2 del Metro de Monterrey y la línea 5 del Tren Maya.

En el caso de Hércules Construcciones, FITRAM cita, entre otros trabajos, las ampliaciones de las líneas 4 y 6 del monorriel de Monterrey.

Sin embargo, la información pública disponible sobre varios de esos proyectos sitúa parte de esas obras todavía fuera de operación integral.

Un boletín oficial del Gobierno de Nuevo León, publicado en su portal NL.gob.mx el 13 de octubre de 2025, señala que las líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey estaban "actualmente en construcción", con avances de 57 % y 62 %, respectivamente.

El mismo boletín las presenta como parte de la expansión del sistema, y no como infraestructura ya concluida y en explotación comercial.

En el caso de la línea 5, el portal Milenio reportó el 19 de noviembre de 2024 que el Gobierno de Nuevo León pospuso su ejecución y decidió sustituirla, en el corto plazo, por una reestructuración de rutas bajo un esquema de premetro.

La publicación cita al secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, quien indicó que se optó por aplazar la obra y aplicar una medida que no requería construcción de infraestructura.

Sobre Constructora Moyeda, el portal Reporte Índigo publicó el 20 de septiembre de 2022 que una propuesta liderada por esa empresa para la construcción de las líneas 4, 5 y 6 del Metro fue desechada en ese proceso técnico en Nuevo León.

El mismo reporte añade que, en relación con la línea 3 del Metro, autoridades estatales expusieron observaciones públicas sobre sobrecostos, pagos injustificados, trabajos fuera de especificación y demoras en la entrega.