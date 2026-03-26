Un grupo de transportistas, que no incluye a Conatra y Fenatrano, promete no subir el pasaje

Representantes del gremios del transporte urbano, interurbano y turístico ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Un grupo de organizaciones gremiales del sector transporte, en el que no se encontraban la Confederación Nacional de Transporte (Conatra) ni la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), informaron este jueves que mantendrán sin variación los precios de los pasajes, a pesar del incremento sostenido en los combustibles.

La medida fue anunciada mediante una rueda de prensa por entidades que agrupan a transportistas del ámbito urbano, interurbano y turístico. El vocero Santiago Samora, explicó que, transportes pertenecientes al gremio no aumentarán el costó del pasaje para que este no afecte a los usuarios.

En ese sentido, los transportistas indicaron que valoraron como acertada la estrategia oficial de preservará la estabilidad económica, garantizar la sostenibilidad fiscal y proteger a la población, especialmente mediante el enfoque de subsidios y la implementación de ajustes graduales.

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De igual modo, el vocero, destacó que cualquier aumento, sumado al costo de la canasta familiar, si sería un fuerte golpe para el pueblo dominicano.

"Nuestro aporte como sector transporte es tratar de aguantar hasta donde más podamos de no aumentar la tarifa" Santiago Samora Vocero del gremio “

Ayuda al sector agrícola

Asimismo, destacaron positivamente la decisión de subsidiar insumos agrícolas como los fertilizantes, al considerar que contribuirá a evitar aumentos desproporcionados en los productos de la canasta básica.

La iniciativa cuenta con el respaldo de diversas organizaciones del sector, entre ellas la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), presidida por William Pérez Figuereo; la Confederación Dominicana de Taxistas Turísticos (Codotatur) y la Federación de Trabajadores del Transporte del Municipio de Boca Chica y Zonas Aledañas (Fedetrabo), encabezadas por Santiago Zamora Francisco.

Así como el Movimiento Choferil de Transporte (Mochotran), presidido por Alfredo Pulinario Mariot.

También figuran la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), dirigida por Arsenio Quevedo; la Asociación de Choferes de Minibuses de Boca Chica, con Modesto Santana.

Como secretaria general; la Unión Nacional de Empresas del Transporte (UNET), presidida por Reynaldo Pérez Sánchez; y la Federación de Transporte Turístico del Este (Fettudde), encabezada por Juan P. Hernández.

Asimismo, respaldan la medida la Federación de Taxistas Turísticos del Distrito Nacional (Fetaturprimasina), presidida por Confesor Espinal; la Federación Dominicana de Taxistas Turísticos (Fedotatur), dirigida por Cirilo Mota Medrano; la Federación Regional de Organizaciones Sindicales del Este (Frose), presidida por Nicolás de la Rosa.

Además, Federación Nacional de Transportistas Unificados (Fentrauni), encabezada por Oscar Domínguez; la Unión de Propietarios de Autobuses, representada por Freddy Méndez; la Federación de Transporte Peñagomista (Fenatrapego), presidida por Eddy Francisco Sánchez; y el Sindicato de Choferes Profesionales de Boca Chica (SICHOPROBOCH), encabezado por Alain Javier Tellerías.

Por último, los miembros del gremio manifestaron su respaldo a las medidas anunciadas por el Gobierno, citando las palabras del presidente Luis Abinader, quien en su reciente discurso a la nación advirtió que el país enfrenta "un sacrificio inevitable".

En ese sentido, hicieron un llamado a racionalizar el uso de combustibles y a asumir acciones responsables frente a la actual coyuntura económica, en beneficio de la estabilidad del país.