Fuertes lluvias provocan caos y obligan a despachar estudiantes de un centro educativo en La Romana

Vehículo transitando por una calle tras las fuertes lluvias se registran en el país a consecuencia de la incidencia de una vaguada. ( DIARIO LIBRE/ KEVIN FRÍAS )

Las intensas lluvias registradas la tarde de ayer, jueves, provocaron inundaciones en distintos sectores de la provincia La Romana, generando una situación de caos que afectó a gran parte de la población.

El director de la Defensa Civil en la localidad, Rafael Vicioso, informó que debido a las precipitaciones fue necesario evacuar un centro educativo como medida preventiva, trasladando a los niños a sus respectivos hogares para garantizar su seguridad.

Vicioso explicó que las lluvias han continuado durante este viernes, lo que mantiene en alerta a las autoridades ante posibles nuevas inundaciones urbanas.

Llamado a la población

Asimismo, hizo un llamado a la población a no salir de sus viviendas si no es necesario, ya que este tipo de eventos representa un riesgo significativo para la seguridad, especialmente en zonas vulnerables.

Las autoridades se mantienen vigilantes ante la evolución de las condiciones climáticas en la provincia.

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