Intrant realizará más de 8,000 inspecciones vehiculares por Semana Santa

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, encabeza reunión con su equipo durante la coordinación del operativo de Semana Santa. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que ejecutará más de 8,000 inspecciones vehiculares durante el operativo de Semana Santa, que se desarrollará del 30 de marzo al 2 de abril, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos en las vías y salvar vidas.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, el operativo "Conciencia por la Vida 2026" abarcará las 32 provincias, organizadas en 10 regiones, con intervención en 20 puntos estratégicos de mayor flujo vehicular.

El despliegue contará con más de 150 inspectores, quienes trabajarán en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Comisión Militar y Policial (Comipol) y la Cruz Roja Dominicana, entre otras entidades.

¿Qué se revisará?

En estos puntos se realizarán inspecciones orientadas a garantizar condiciones seguras de circulación. Las autoridades revisarán luces, neumáticos, retrovisores, cristales, bumper, así como la presencia de triángulos de emergencia, extintores, botiquines y documentación al día.

Asimismo, el comunicado detalla que se aplicarán más de 500 pruebas de dopaje, alcoholimetría y evaluaciones médicas a conductores de distintas modalidades de transporte, como parte de las medidas preventivas y correctivas.

El llamado: prudencia al volante

Estas acciones estarán focalizadas en avenidas y tramos carreteros con altos niveles de siniestralidad, utilizando la data del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, lo que permitirá reforzar la vigilancia en puntos críticos del país.

El director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, enfatizó que este operativo responde al compromiso de proteger la vida de los ciudadanos. "No se trata solo de fiscalizar, se trata de prevenir tragedias. Cada inspección y cada acción en las vías tiene un propósito claro: salvar vidas", afirmó.

Asimismo, hizo un llamado directo a la ciudadanía a actuar con conciencia y prudencia al volante. "Conducir es un acto de responsabilidad. Respetar las normas y mantener los vehículos en condiciones adecuadas puede marcar la diferencia entre llegar a salvo o no", expresó.

Las autoridades informaron que estas acciones se intensificarán durante los días de mayor desplazamiento por motivo de la Semana Mayor, ante el incremento del flujo vehicular en todo el territorio nacional.