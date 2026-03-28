Residentes del sector Los Mameyes denunciaron el avanzado deterioro de un tramo de la avenida Eduardo Brito, comprendido entre las calles Cuarta y 26 de Enero, situación que aseguran lleva años sin recibir una solución definitiva por parte de las autoridades.

De acuerdo con los comunitarios, los imbornales y drenajes pluviales se encuentran obstruidos, lo que provoca la acumulación de aguas residuales y pluviales cada vez que llueve.

Esta situación no solo dificulta el tránsito vehicular, sino que también genera malos olores y un ambiente propicio para la proliferación de mosquitos, aumentando el riesgo de enfermedades como el dengue.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/27032026-calles-del-sector-los-mameyes-en-mal-estado-luduis-tapia1-f6e20749.jpg El agua es fuente de mosquitos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/27032026-calles-del-sector-los-mameyes-en-mal-estado-luduis-tapia6-bf7f6da4.jpg Los vecinos dicen que no soportan el mal olor del agua estancada. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/27032026-calles-del-sector-los-mameyes-en-mal-estado-luduis-tapia20-ee4ced38.jpg (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/27032026-calles-del-sector-los-mameyes-en-mal-estado-luduis-tapia13-841a89fb.jpg El problema tiene varios años sin solución definitiva. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/27032026-calles-del-sector-los-mameyes-en-mal-estado-luduis-tapia11-ad54e6dd.jpg Los vecinos han reclamado al alcalde, pero no sse ha hecho nada. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/27032026-calles-del-sector-los-mameyes-en-mal-estado-luduis-tapia14-182bdc79.jpg Calle Eduardo Brito, Los Mameyes. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ ›

Un viejo problema sin solución

Reinaldo Rodríguez, conductor de la zona, expresó que el problema persiste desde hace años. “Esta avenida no sirve. Le ponen parches, pero necesita una reparación completa”, afirmó.

En tanto, el dirigente comunitario Wilfredo Peguero explicó que la acumulación de agua y el polvo en tiempos secos están afectando la salud de niños y envejecientes. Señaló que han realizado múltiples solicitudes al ayuntamiento sin obtener respuesta.

“Estamos al borde de tomar medidas más drásticas. Somos una comunidad pacífica, pero la situación nos está llevando al límite”, advirtió Peguero, quien no descartó la realización de protestas en los próximos días.

Te puede interesar Lluvias dejan calles y avenidas con charcos en Santo Domingo Este

Por su parte, Wilson de la Cruz, residente del sector, indicó que los hoyos en la vía representan un peligro constante para los conductores. “Los vehículos pueden dañarse o incluso accidentarse. Aquí nunca han arreglado este lado de la calle”, sostuvo.

Los comunitarios hicieron un llamado al alcalde del municipio, Dio Astacio y al Ministerio de Obras Públicas para que intervengan de manera urgente la zona, realizando la limpieza de drenajes y la reconstrucción total de la vía, en lugar de soluciones temporales.