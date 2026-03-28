Ante el incremento registrado en las últimas semanas en los precios de los combustibles, el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) aseguró este sábado que las tarifas del transporte público no sufrirán variaciones por el momento.

En ese sentido, indicó que, si se produjera un nuevo aumento en los combustibles el próximo Viernes Santo, la entidad evaluará el panorama antes de tomar cualquier decisión sobre posibles ajustes en los pasajes.

"Lo analizaríamos el martes posterior. Para no analizarlo el lunes, para que la gente no venga y encuentre sorpresa. Porque la idea es que la gente regrese tranquila, que venga y se encuentre en paz", señaló.

El dirigente transportista, Williams Pérez Figuereo, explicó que la CNTU sostuvo un encuentro con diversos sindicatos y choferes, con el propósito de analizar la situación del sector y coordinar acciones preventivas ante el incremento en la demanda de transporte durante este período.

"Por primera vez, en los aumentos de los combustibles, no se produce aumento de pasaje en ningún lado... Esto obedece a que primero fueron inalterables los precios este fin de semana y además de esto también el presidente de la República se ha cuidado bastante y se ha puesto al lado del pueblo porque no ha aumentado el GLP", dijo Pérez Figuereo.

Tarifas más económicas

Asimismo, destacó que la entidad impulsa una ruta modelo nocturna mediante el uso de autobuses nuevos y eléctricos, lo que permite ofrecer tarifas más económicas a los usuarios.

En este esquema, mientras el pasaje nocturno a partir de las 11:00 de la noche suele fijarse en 100 pesos, la organización lo mantiene en 35 pesos gracias a la implementación de estos autobuses eléctricos.

"Yo me comprometo"

El sindicato hizo un llamado a todos los conductores a sumarse a la campaña "Yo me comprometo" para garantizar la seguridad vial durante el asueto de Semana Santa.

En cuanto a la seguridad, el líder del gremio enfatizó la importancia de que los conductores respeten las normas de tránsito, eviten el exceso de velocidad, no consuman alcohol ni medicamentos que puedan afectar su concentración, y utilicen correctamente los equipos de protección.

"Queremos una Semana Santa con cero accidentes... porque la calle se abona de sangre y es la sangre de la familia de nosotros que somos los conductores", agregó.

La campaña "Yo me comprometo" también busca concienciar sobre el uso obligatorio del casco para motociclistas y sus pasajeros, así como la importancia de revisar las condiciones de los vehículos antes de salir a la carretera.

Pérez Figuereo recordó que muchas vías, presentan riesgos por su estructura y falta de señalización e iluminación, por lo que instó a las autoridades a intervenir y garantizar la seguridad.

El presidente de la CNTU llamó a conductores y pasajeros a planificar sus viajes con anticipación y circular durante el día para minimizar riesgos, y a mantener la calma ante cualquier eventualidad.

"Si nosotros como conductores ponemos de nuestra parte y las autoridades hacen lo suyo, vamos a tener una semana santa con cero accidentes", enfatizó.