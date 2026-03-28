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VIDEO | Vecinos alzan la voz por laguna contaminada y obras inconclusas en residencial Paraíso del Caribe

Un pulmón verde en peligro que requiere la intervención de las autoridades

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Penetrar en el corazón del Residencial Paraíso del Caribe es encontrarse con un espacio refrescante a la vista: una laguna rodeada de edificaciones donde habitan peces, tortugas, gallaretas pico rojo, garzas, otras especies acuáticas y reptiles.

Con forma ovalada, la laguna de agua verde por la contaminación, está rodeada de frondosos árboles que ofrecen sombras y son el refugio de aves en sus ramas y de humanos debajo de su follaje que buscan mitigar el calor.

Es una laguna natural donde emana un arroyo, pero que ahora recibe una descarga de agua residual. Cuando llueve mucho la laguna se desborda y es preciso liberar parte de los líquidos mediante un sistema de compuerta en la parte sur encauzada hacia una cañada para evitar inundaciones de las viviendas.

El recurso natural requiere intervención y la mejor muestra es la tonalidad de las aguas verdes: la que emana del subsuelo y las que le llega por la superficie desde la parte alta. El canal de desfogue queda estrangulado, laguna abajo por la construcción de un muro y taponamiento por plásticos y otros residuos.  

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Infografía
Laguna del residencial Paraiso del Caribe. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Roselín López Pérez, secretaria de actas de la Junta de Vecinos, dice que el lugar hay que dragarlo por la cantidad de sedimento que tiene por la descarga de tierra que recibe.

Cuenta que diligencias no han faltado ante el Ministerio de Medio Ambiente, la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, pero que nadie hace caso y ante la situación residentes alzan su voz ante una problemática ambiental y de infraestructura que amenaza su calidad de vida.

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La casa club a medio construir. 
La casa club a medio construir. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)
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Los vecinos retiran postes plásticos y otros residuos del canal por donde corre el agua.
Los vecinos retiran postes plásticos y otros residuos del canal por donde corre el agua. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)
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La basura obstruye el paso del agua.
La basura obstruye el paso del agua. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)
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Un puente que atraviesa la laguna.
Un puente que atraviesa la laguna. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)
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En este lugar se acumula el agua por la estrechez del muro cosntuido encima de la cañana.
En este lugar se acumula el agua por la estrechez del muro cosntuido encima de la cañana. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)
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La cancha está deteriorada.
La cancha está deteriorada. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

    "El agua está verdosa y contaminada debido a tuberías de desagüe que vierten aguas negras. Esto provoca la muerte de peces por falta de oxígeno y pone en riesgo a otras especies", señala López Pérez.

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    Lq comunidad disfruta de la laguna.
    Lq comunidad disfruta de la laguna. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)
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    Es un área que requiere la intervención de las autoridades.
    Es un área que requiere la intervención de las autoridades. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)
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    El puente que utilizan para hacer fotografia o o estar en contacto mas cerca con la laguna.
    El puente que utilizan para hacer fotografia o o estar en contacto mas cerca con la laguna. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

      • El lago, además de su valor ecológico, representa un espacio de recreación y convivencia para unas 500 familias que habitan el residencial y de visitantes de otros lugares. Allí se realizan actividades comunitarias, encuentros familiares y eventos recreativos que fortalecen el tejido social.

      Otros males comunitarios

      Los problemas no se limitan al ámbito ambiental, el área común también tiene otros problemas como la casa club a medio construir, que, por falta de recursos y apoyo oficial, los trabajos tienen años paralizados.

      La cancha deportiva, donde los jóvenes hacen deporte, está en malas condiciones y aunque los vecinos han recibido promesas de su rehabilitación, se han quedado en el olvido.

      Ante este panorama, la Junta de Vecinos reitera su llamado a las autoridades para que no solo realicen diagnósticos, sino que ejecuten acciones concretas que garanticen la seguridad, la salud ambiental y el bienestar de toda la comunidad.

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      Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 