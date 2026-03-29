Digesett incorpora alertas de zonas críticas en Waze para evitar accidentes

La colaboración con Waze forma parte de la estrategia de la DIGESETT para reducir los accidentes de tránsito ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informó que, gracias a las coordinaciones realizadas con la plataforma de navegación WazeDom, se logró la integración de la identificación de zonas críticas de siniestros viales dentro de dicha aplicación.

A partir de hoy, los ciudadanos que utilicen Waze recibirán notificaciones automáticas al transitar o aproximarse a zonas identificadas con alta incidencia de siniestros viales. Estas alertas buscan concienciar a los conductores y promover una conducción más prudente en áreas de mayor riesgo.

El mensaje desplegado en la plataforma advertirá de manera clara y oportuna, con indicaciones como: "Zona crítica cercana, reduce la velocidad", exhortando así a los usuarios a tomar medidas preventivas inmediatas.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de la DIGESETT para reducir los accidentes de tránsito mediante el uso de la tecnología, la educación vial y la articulación con aliados estratégicos, contribuyendo a salvar vidas y fortalecer la cultura de respeto en las vías públicas.

La institución reiteró su llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad, respetar las señales de tránsito y atender las alertas emitidas por las plataformas digitales, como herramientas clave para una movilidad más segura.