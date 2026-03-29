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Digesett incorpora alertas de zonas críticas en Waze para evitar accidentes

Alertas en Waze permitirá a los conductores identificar zonas de alto riesgo

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    Digesett incorpora alertas de zonas críticas en Waze para evitar accidentes
    La colaboración con Waze forma parte de la estrategia de la DIGESETT para reducir los accidentes de tránsito (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informó que, gracias a las coordinaciones realizadas con la plataforma de navegación WazeDom, se logró la integración de la identificación de zonas críticas de siniestros viales dentro de dicha aplicación.

    A partir de hoy, los ciudadanos que utilicen Waze recibirán notificaciones automáticas al transitar o aproximarse a zonas identificadas con alta incidencia de siniestros viales. Estas alertas buscan concienciar a los conductores y promover una conducción más prudente en áreas de mayor riesgo.

    El mensaje desplegado en la plataforma advertirá de manera clara y oportuna, con indicaciones como: "Zona crítica cercana, reduce la velocidad", exhortando así a los usuarios a tomar medidas preventivas inmediatas.

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    Esta iniciativa forma parte de la estrategia de la DIGESETT para reducir los accidentes de tránsito mediante el uso de la tecnología, la educación vial y la articulación con aliados estratégicos, contribuyendo a salvar vidas y fortalecer la cultura de respeto en las vías públicas.

    La institución reiteró su llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad, respetar las señales de tránsito y atender las alertas emitidas por las plataformas digitales, como herramientas clave para una movilidad más segura.

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