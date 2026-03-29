Obras Públicas inicia el desmonte del peatonal del kilómetro 9; se registra tapón

Panorámica de los trabajos de desmonte del puente peatonal del kilómetro 9 de la autopista Duarte y el tapón que se produce por el cierre de la vía. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

Un largo taponamiento se registra la noche de este domingo en la autopista Duarte en dirección Santo Domingo-Cibao y viceversa, debido al desmonte del puente peatonal del kilómetro 9 de la referida vía, trabajos que se extenderán hasta la madrugada del lunes.

En dirección este-oeste, en la avenida John F. Kennedy, la congestión vehicular alcanza más de un kilómetro. Los vehículos se están desviando por la avenida Los Próceres.

El Ministerio de Obras Públicas comenzó los trabajos de desmonte de la infraestructura, tal como lo había anunciado, pasadas las 7:00 de la noche. Tiene previsto concluir a las 5:00 de la madrugada del lunes.

El trabajo incluye el cierre de los carriles expresos y las vías marginales de la autopista Duarte en ambos sentidos.

Cuando hizo el anuncio, el ministerio comunicó que habilitó varias vías alternas en procura de viabilizar el tránsito.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/30/whatsapp-image-2026-03-29-at-90550-pm-c7d89ecb.jpeg (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/30/whatsapp-image-2026-03-29-at-90616-pm-651fb026.jpeg ‹ >

Las vías por las que los vehículos pueden desplazarse son las siguientes:

Los Beisbolistas para los vehículos que se desplazan en dirección Cibao-Santo Domingo, Circunvalación Santo Domingo y Prolongación 27 de Febrero.

El nuevo puente peatonal

El Ministerio de Obras Públicas dejó abierto al público el nuevo puente peatonal del kilómetro nueve de la referida autopista desde la noche del viernes. Este domingo se han observado personas usándolo. La infraestructura es la más moderna del país de ese tipo. Incluye dos ascensores, luces, cámaras de seguridad y varias innovaciones.

El nuevo puente está sustentado por dos torres de hormigón; una al sur y la otra al norte con una altura de 28 metros, construidas sobre 15 pilotes enterrados a una profundizada de 24 metros y una zapata de 1.50 metros de espesor.

Se trata de un proyecto inclusivo que tendrá dos ascensores panorámicos, uno al norte y otro al sur con rampas de acceso desde la calle hasta las plataformas con piso antideslizante, diseñado para evitar resbalones, así como con techo de material especial transparente que protegerá al peatón de las lluvias.