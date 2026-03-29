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Kilómetro 9 de la Duarte
Kilómetro 9 de la Duarte

Obras Públicas cerrará el kilómetro 9 de la autopista Duarte por retiro de puente peatonal

La intervención se realizará desde las 7:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del lunes 30

La institución anunció desvió durante el período del retiro de la vieja infraestructura

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    Obras Públicas cerrará el kilómetro 9 de la autopista Duarte por retiro de puente peatonal
    Puente peatonal del KM 9 de la autopista Duarte. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

    El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció que este domingo 29 de marzo, en horario nocturno, será retirado el viejo puente peatonal ubicado en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, como parte de los trabajos de transformación vial en la zona.

    La institución informó que la intervención se realizará desde las 7:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del lunes 30, período durante el cual permanecerán cerrados los carriles expresos y las vías marginales en ambos sentidos.

    Para mitigar el impacto en el tránsito, la entidad indicó que los conductores podrán utilizar desvíos habilitados a través de los ramales del distribuidor, tanto en dirección Cibao–Santo Domingo como en sentido contrario.

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