Obras Públicas cerrará el kilómetro 9 de la autopista Duarte por retiro de puente peatonal

Puente peatonal del KM 9 de la autopista Duarte. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció que este domingo 29 de marzo, en horario nocturno, será retirado el viejo puente peatonal ubicado en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, como parte de los trabajos de transformación vial en la zona.

La institución informó que la intervención se realizará desde las 7:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del lunes 30, período durante el cual permanecerán cerrados los carriles expresos y las vías marginales en ambos sentidos.

Para mitigar el impacto en el tránsito, la entidad indicó que los conductores podrán utilizar desvíos habilitados a través de los ramales del distribuidor, tanto en dirección Cibao–Santo Domingo como en sentido contrario.

Rutas alternas

Asimismo, recomendó como rutas alternas la Circunvalación de Santo Domingo, la Prolongación 27 de Febrero y la Avenida Paseo de los Beisbolistas.

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El nuevo puente peatonal

Obras Público informó que el nuevo puente peatonal ya se encuentra en funcionamiento desde el pasado viernes.

Esta nueva infraestructura conecta directamente con la estación María Montez del Metro de Santo Domingo y la marginal de la avenida Luperón.