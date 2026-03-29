Ciudadanos estrenan el nuevo y moderno puente del kilómetro 9 de la autopista Duarte

El nuevo puente estará sustentado por dos torres de hormigón; una al sur y la otra al norte con una altura de 28 metros. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

Ya está en funcionamiento el nuevo puente peatonal del kilómetro 9 de la autopista Duarte. La infraestructura está más cerca de la estación María Montez del Metro de Santo Domingo.

Se trata de una enorme y moderna estructura blanca, que incluya dos ascensores. Este domingo se han observado a ciudadanos cruzando por el.

El Ministerio de Obras Públicas tiene en agenda desmontar esta noche el otro puente (mamey) que desde hace años funciona en la zona para el cruce peatonal en ese tramo de la autopista Duarte. El año pasado (2025) retiró el que estaba frente al destacamento policial.

Desvíos

Para el desmonte del puente, que será entre las 7:00 de la noche de este domingo hasta las 5:00 de la madrugada del lunes, el Ministerio de Obras Públicas dispuso desvíos por vías aledañas a fin de no afectar el tránsito.

El nuevo puente peatonal forma parte de las remodelaciones soluciones viales que ejecuta el Gobierno en la zona como parte de agilizar el tránsito en el Gran Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/29/whatsapp-image-2026-03-29-at-72132-pm-5da4b1bc.jpeg El nuevo puente tiene un diseño atractivo. (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN)

El nuevo puente está sustentado por dos torres de hormigón; una al sur y la otra al norte con una altura de 28 metros, construidas sobre 15 pilotes enterrados a una profundizada de 24 metros y una zapata de 1.50 metros de espesor. Se trata de un proyecto inclusivo que tendrá dos ascensores panorámicos, uno al norte y otro al sur con rampas de acceso desde la calle hasta las plataformas con piso antideslizante diseñado para evitar resbalones, así como con techo de material especial transparente que protegerá al peatón de las lluvias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/29/whatsapp-image-2026-03-29-at-72133-pm-be4e096b.jpeg (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN)