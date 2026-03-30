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Bomberos de Villa Altagracia
Bomberos de Villa Altagracia

Bomberos de Villa Altagracia reciben capacitación en rescate y atención de emergencias

El entrenamiento incluyó manejo de víctimas, uso de collarín cervical y técnicas de rescate con cuerdas

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    Bomberos de Villa Altagracia reciben capacitación en rescate y atención de emergencias
    Miembros del Cuerpo de Bomberos de Villa Altagracia que participaron en el entrenamiento. (FUENTE EXTERNA)

    El Cuerpo de Bomberos de Villa Altagracia realizó una jornada de capacitación técnica dirigida a fortalecer las habilidades operativas de su personal, con la participación de miembros activos y voluntarios.

    El entrenamiento fue impartido por Álvaro Martínez, responsable del grupo GREM, quien abordó contenidos teóricos y prácticos enfocados en la atención de emergencias y labores de rescate.

    Durante la actividad, los participantes recibieron formación sobre el uso adecuado del collarín cervical, el manejo de víctimas politraumatizadas y técnicas de movilización y evacuación mediante cuerdas, herramientas clave para actuar en situaciones de alto riesgo.

    Las autoridades del cuerpo de bomberos indicaron en nota de prensa que la capacitación continua del personal es una prioridad para garantizar un servicio eficiente y acorde con las demandas actuales en materia de emergencias.

    En ese sentido, el intendente Roni Javier Collado reiteró la importancia de mantener entrenado al equipo, a fin de ofrecer una respuesta oportuna y segura a la ciudadanía.

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    Participantes en el entrenamiento. (FUENTE EXTERNA)

    La jornada permitió además reforzar los protocolos de actuación y fomentar el trabajo coordinado ante distintos escenarios de emergencia.

    El Cuerpo de Bomberos de Villa Altagracia destacó que este tipo de iniciativas contribuye a la protección tanto de las víctimas como de los rescatistas, y reafirmó su compromiso con la formación permanente de sus miembros en beneficio de la comunidad.

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