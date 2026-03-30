Bomberos de Villa Altagracia reciben capacitación en rescate y atención de emergencias
El entrenamiento incluyó manejo de víctimas, uso de collarín cervical y técnicas de rescate con cuerdas
El Cuerpo de Bomberos de Villa Altagracia realizó una jornada de capacitación técnica dirigida a fortalecer las habilidades operativas de su personal, con la participación de miembros activos y voluntarios.
El entrenamiento fue impartido por Álvaro Martínez, responsable del grupo GREM, quien abordó contenidos teóricos y prácticos enfocados en la atención de emergencias y labores de rescate.
Durante la actividad, los participantes recibieron formación sobre el uso adecuado del collarín cervical, el manejo de víctimas politraumatizadas y técnicas de movilización y evacuación mediante cuerdas, herramientas clave para actuar en situaciones de alto riesgo.
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Las autoridades del cuerpo de bomberos indicaron en nota de prensa que la capacitación continua del personal es una prioridad para garantizar un servicio eficiente y acorde con las demandas actuales en materia de emergencias.
En ese sentido, el intendente Roni Javier Collado reiteró la importancia de mantener entrenado al equipo, a fin de ofrecer una respuesta oportuna y segura a la ciudadanía.
La jornada permitió además reforzar los protocolos de actuación y fomentar el trabajo coordinado ante distintos escenarios de emergencia.
El Cuerpo de Bomberos de Villa Altagracia destacó que este tipo de iniciativas contribuye a la protección tanto de las víctimas como de los rescatistas, y reafirmó su compromiso con la formación permanente de sus miembros en beneficio de la comunidad.