En el barrio La Fe, del municipio Los Alcarrizos, residentes expresan su frustración ante la falta de un puente sobre una cañada que desde hace años afecta la vida cotidiana de la comunidad.

Las opiniones coinciden en un punto común: el abandono y las promesas incumplidas por parte de las autoridades.

Ramón Antonio López, quien fue presidente de la junta de vecinos durante una década, asegura que la situación lleva al menos ocho años sin solución.

Un viejo problema que demanda solución

"Ese puente tiene 8 años que se cayó y no le ponen la mano. Solo vienen, hacen presupuestos y no hacen nada", dijo a Diario Libre.

Para López, el problema no es la falta de planificación, sino la falta de ejecución. Afirma que incluso se ha hablado de un presupuesto millonario sin que la comunidad vea resultados concretos.

Las dificultades impactan especialmente a los estudiantes. Padres y residentes señalan que los niños deben cruzar la cañada sobre piedras o dar largos rodeos, lo que pone en riesgo su seguridad.

Jessica Medina, residente del sector, explica cómo esta situación afecta directamente la educación: "Cuando llueve, los niños no pueden pasar y tienen que devolverse. No llegan a la escuela".

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Medina también denuncia la falta de continuidad en los trabajos que se han anunciado en varias ocasiones. "Traen camiones, duran meses ahí y no hacen nada, solo vienen a tirar fotos".

Otro residente, Alfredo Encarnación, considera que la problemática refleja fallas en la gestión de los recursos públicos y pide mayor compromiso de las autoridades.

"El gobierno quiere trabajar, pero la mala administración hace que todo se quede en el camino".

Encarnación también destaca el impacto económico que implica la falta del puente, ya que muchos deben gastar más dinero en transporte al verse obligados a tomar rutas más largas.

Se avanza en otro lugar

Víctor Diomedes de los Santos, residente en otra parte de la misma cañada explicó que en ese lugar se está trabajando. Ya se desalojó a varias familias y se está a la espera de la colocación de alcantarillas, mientras tanto se habilitó una parte de la cañada para que las personas pasen con seguridad.

"Se está trabajando, pero está detenido porque faltan materiales. La comunidad está esperando que continúen".

A pesar de estas diferencias en percepción, todos coinciden en la urgencia de una solución definitiva. La falta de los puentes no solo limita la movilidad, sino que también representa un riesgo constante, especialmente en tiempos de lluvia, cuando la cañada aumenta su caudal y se vuelve intransitable.

Además, la acumulación de basura agrava la situación, obstruyendo el flujo del agua y aumentando el peligro para quienes intentan cruzar.

Los residentes hacen un llamado al alcalde Junior Santos y al gobierno central, incluyendo al presidente Luis Abinader, para que intervengan y garanticen la construcción del puente.

En medio de la incertidumbre, la comunidad de La Fe continúa esperando que las múltiples promesas se transformen en una solución real que les permita vivir con mayor seguridad y dignidad.