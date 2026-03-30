Horarios en sector público variaron patrones, pero persisten los tapones

Congestionamiento en la avenida 27 de Febrero, frente al Centro Olímpico. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

La estrategia RD Se Mueve se ha mantenido por casi diez meses y, a la fecha, 137 instituciones estatales operan con horarios escalonados que impactan a alrededor de 70,000 colaboradores. No obstante, las estadísticas, más que evidenciar avances en el tránsito, reflejan una reorganización del caos urbano.

Al referirse a la percepción ciudadana, la directora de Movilidad del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Alexandra Cedeño, explicó que, pese a los avances de RD Se Mueve, la movilidad urbana está influida por diversas variables.

"Tienes tráfico, tienes logística, con los vehículos de carga y pesados, y tú también tienes el transporte público. Entonces, cuando juntas toda esa rutina urbana y se te presentan eventos en la vía, ya tienes toda una zona congestionada", dijo.

Agregó que los trabajos de varias infraestructuras viales también afectan la circulación, como la intervención de la avenida República de Colombia, los del kilómetro 9 de la autopista Duarte, además de otras zonas que serán intervenidas por la construcción del monorriel de Santo Domingo. "Es imposible que tú mantengas estable el flujo", añadió.

Entre las alternativas para mejorar el tránsito, la ingeniera consideró que se debe continuar fortaleciendo el transporte colectivo.

¿El tráfico se reduce?

Desde mediados del año pasado, las instituciones públicas concentradas en el Distrito Nacional han adoptado distintos horarios para contribuir al descongestionamiento de la ciudad.

De acuerdo con estadísticas enviadas por el Intrant, la segregación horaria ha generado cambios en los patrones de uso del transporte público masivo, como el Metro de Santo Domingo, el teleférico y los corredores de autobuses.

En la Línea 2 y el teleférico los desplazamientos comienzan más temprano, en línea con la extensión del horario público.

Por otro lado, en la Línea 1 del Metro, entre 5:30 y 8:30 de la mañana, en febrero se registró un aumento en el volumen promedio diario de pasajeros, pasando del 24.7 % en el 2025 (antes de RD Se Mueve) al 27.7 % en el 2026.

"Algunas instituciones, por la naturaleza de su servicio, mantienen su horario regular; otras operan con horarios rotativos", subraya el documento del Intrant.

El informe dice que, en 2025 los desplazamientos aumentaban desde las 6:30 a. m., con su mayor concentración entre 7:00 y 7:30 a. m., disminuyendo a partir de las 8:00 a. m.

Este 2026 los desplazamientos comienzan, desde las 5:30 a. m., con una mayor concentración entre 5:30 y 7:00 de la mañana. La demanda se concentra a las 7:00 a. m., y desciende desde 7:30 a 8:00 a. m.

En la tarde, antes las salidas se centraban entre las 4:00 p. m. y 6:00 p. m., con mayor peso a las 5:00 p.m. Ahora, "comienzan desde las 3:30 p. m. a 4:30 p. m., aunque las 5:00 p. m. sigue siendo una franja relevante de concentración".

En los corredores

Los datos del Intrant indican que la implementación conjunta de las medidas de RD Se Mueve ha permitido mejorar las condiciones de circulación en 14 corredores analizados, con velocidades promedio estables o superiores a las registradas en los meses de referencia.

La comparación de febrero de este año se realiza respecto a octubre y noviembre del 2026. El Intrant excluyó diciembre del 2025 y enero del 2026 por tratarse de meses con flujos atípicos.

La avenida República de Colombia presenta el mayor deterioro. En dirección norte-sur, la velocidad promedio de 20 kilómetros por hora se redujo en un 5.2 %. En dirección sur-norte se registra una disminución similar del 5.5 % frente a octubre, con un repunte del 6.8 % en noviembre.

En contraste, la avenida Núñez de Cáceres (norte-sur) es la que más ha mejorado. La velocidad promedio en febrero del 2026 fue de 12.2 kilómetros por hora, lo que representa un aumento del 16.1 % respecto a octubre y del 18.6 % frente a noviembre del 2025. En sentido sur-norte, se mantuvo prácticamente estable, con una leve mejoría hasta 16.2 kilómetros por hora.

El escalonamiento La medida, vigente desde julio de 2025, distribuye a los empleados del Estado en tres turnos: unos ingresan a las 7:00 a. m. y salen a las 3:00 p. m.; otros a las 7:30 y salen a las 3:30; y el resto a las 8:00 con salida a las 4:00. Anteriormente, la mayoría coincidía en una sola franja: la jornada de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., lo que concentraba la congestión en las mismas horas. El objetivo es evitar que toda la ciudad se movilice al mismo tiempo y, por tanto, reducir los picos de congestión.