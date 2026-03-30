Anuncian horarios especiales para el Metro y los teleféricos en Semana Santa 2026
La Oficina Metropolitana de Transporte (MET) dijo que busca facilitar el transporte de los ciudadanos en este periodo
La Oficina Metropolitana de Transporte (MET) informó este lunes que el Metro de Santo Domingo y los teleféricos de Santo Domingo, Los Alcarrizos y Santiago tendrán horarios especiales desde este jueves hasta el próximo domingo por el asueto de la Semana Santa 2026.
A través de sus vías de comunicación digital, el organismo precisó que para el jueves 2 de abril de 2026 el Metro de Santo Domingo y la línea 1 del Teleférico de Santo Domingo trabajarán de 5:30 de la mañana a 10:30 de la noche.
- Mientras, que la línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos y el Teleférico de Santiago prestarán servicio de 6:00 de la mañana a las 10:30 de la noche.
Para el Viernes Santo, 3 de abril, el Metro de Santo Domingo trabajará de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche.
Por otro lado, la línea 1 del Teleférico de Santo Domingo, la línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos y el Teleférico de Santiago operarán de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche.
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El Sábado Santo el Metro estará abierto de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche.
Este mismo día, la línea 1 del Teleférico de Santo Domingo estará de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche. Mientras que, la línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos y el Teleférico de Santiago de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche.
De acuerdo a comunicación de MET, el Domingo de Resurrección el Metro de Santo Domingo operará de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche.
En tanto, la línea 1 del Teleférico de Santo Domingo, la línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos y el Teleférico de Santiago darán servicio de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche.
Horario del Metro Los Alcarrizos
La institución indicó que los días viernes 3, sábado 4 y domingo 5 la línea 2C del Metro (conocido como Los Alcarrizos) laborará de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche.
La Oficina Metropolitana de Transporte exhortó a la ciudadanía a transitar estos días de asueto por la Semana Mayor con conciencia, respeta las normas y contribuir al cuidado de la ciudad con una movilidad más responsable.