Anuncian horarios especiales para el Metro y los teleféricos en Semana Santa 2026

Las tres líneas del Metro de Santo Domingo tendrán horarios diferentes. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO/DANIA ACEVEDO )

La Oficina Metropolitana de Transporte (MET) informó este lunes que el Metro de Santo Domingo y los teleféricos de Santo Domingo, Los Alcarrizos y Santiago tendrán horarios especiales desde este jueves hasta el próximo domingo por el asueto de la Semana Santa 2026.

A través de sus vías de comunicación digital, el organismo precisó que para el jueves 2 de abril de 2026 el Metro de Santo Domingo y la línea 1 del Teleférico de Santo Domingo trabajarán de 5:30 de la mañana a 10:30 de la noche.

Mientras, que la línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos y el Teleférico de Santiago prestarán servicio de 6:00 de la mañana a las 10:30 de la noche.

Para el Viernes Santo, 3 de abril, el Metro de Santo Domingo trabajará de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Por otro lado, la línea 1 del Teleférico de Santo Domingo, la línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos y el Teleférico de Santiago operarán de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

El Sábado Santo el Metro estará abierto de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Este mismo día, la línea 1 del Teleférico de Santo Domingo estará de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche. Mientras que, la línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos y el Teleférico de Santiago de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

De acuerdo a comunicación de MET, el Domingo de Resurrección el Metro de Santo Domingo operará de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/30/ticia-91-847eb04f.jpg Horarios por Seman Santa (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/30/ticia-92-9e8781e5.jpg Horarios por Seman Santa (FUENTE EXTERNA) ‹ ›

En tanto, la línea 1 del Teleférico de Santo Domingo, la línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos y el Teleférico de Santiago darán servicio de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Horario del Metro Los Alcarrizos

La institución indicó que los días viernes 3, sábado 4 y domingo 5 la línea 2C del Metro (conocido como Los Alcarrizos) laborará de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

La Oficina Metropolitana de Transporte exhortó a la ciudadanía a transitar estos días de asueto por la Semana Mayor con conciencia, respeta las normas y contribuir al cuidado de la ciudad con una movilidad más responsable.