Alcaldía SDN interviene municipio por incumplimiento de contrato de recolectora de basura

El operativo contó con el apoyo de la Unidad Ejecutora de la Presidencia Eco5RD; César Guzmán, director de la Unidad Gubernamental de Rápida Acción (UGRA), y Carlos Then, titular de Aseo Urbano del cabildo. ( FUENTE EXTERNA )

La Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN) informó que intervino este lunes distintos sectores del municipio debido al incumplimiento en la recogida de basura por parte de la empresa recolectora Sucesat.

El operativo estuvo encabezado por la alcaldesa Betty Gerónimo, con el apoyo de la Unidad Ejecutora de la Presidencia Eco5RD; César Guzmán, director de la Unidad Gubernamental de Rápida Acción (UGRA), y Carlos Then, titular de Aseo Urbano del cabildo.

De acuerdo a una nota de prensa, los trabajos iniciaron a las 9:00 de la mañana desde la Dirección de Equipos y Transporte del ayuntamiento, desde donde se desplegaron brigadas y maquinarias hacia diferentes sectores del municipio para retirar desechos sólidos acumulados.

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Gerónimo afirmó que el ayuntamiento se vio obligado a intervenir ante las fallas en el servicio de recolección que, según explicó, han persistido desde el inicio de su gestión.

"Lamentablemente Santo Domingo Norte no puede estar atado a un contrato que encontramos al llegar en 2024. Es un contrato con una compañía que ha incumplido desde el principio", expresó la alcaldesa.

Indicó que el acuerdo establecía la operación de 60 camiones recolectores; sin embargo, actualmente solo unos 20 están en funcionamiento y algunos presentan problemas técnicos durante su labor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/whatsapp-image-2026-03-30-at-65313-pm-05dfd1f8.jpeg La alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, (centro) (FUENTE EXTERNA)

Medidas y consecuencias del incumplimiento del contrato

La nota refiere que la empresa no cumplió con la instalación de los contenedores establecidos en el contrato, ya que, según dijo, no se colocó ni el 40 % de los que correspondían.

Ante esta situación, la alcaldesa informó que convocó al Concejo de Regidores para solicitar que se declare el municipio en estado de emergencia, con el objetivo de agilizar las acciones necesarias para enfrentar la acumulación de basura.

"A los munícipes, su alcaldesa siempre da la cara y está aquí con ustedes. Les prometo que desde hoy y luego de Semana Santa van a retornar a casa con un municipio limpio", manifestó.

Las labores de limpieza abarcaron sectores como Sabana Perdida Sur y Norte, Villa Mella Sur y Norte, Guaricano e Higüero, con el apoyo de más de 40 equipos pesados, entre camiones compactadores, volteos y palas mecánicas, además de brigadas de limpieza.

El cabildo informó que también inició consultas con abogados para evaluar las acciones legales correspondientes contra la empresa Sucesat por presunto incumplimiento del contrato, firmado en abril de 2024.