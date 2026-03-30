La alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, encabezó este lunes un operativo de intervención en distintos sectores del municipio, en coordinación con la Unidad Ejecutora de la Presidencia (ECO5RD), ante el presunto incumplimiento en la recogida de desechos sólidos por parte de la empresa recolectora Sucesat.

De acuerdo con una nota de prensa, Gerónimo se refirió a la situación contractual con la empresa recolectora, señalando que el acuerdo fue heredado en 2024 y ha presentado fallas desde el inicio.

"Santo Domingo Norte no puede estar atado a un contrato que fue encontrado a nuestra llegada en el 2024. Es un contrato con una compañía que encontramos fallido y que se ha incumplido desde el principio", expresó.

Indicó que el incumplimiento comenzó con los contenedores, ya que no se instaló ni el 40 % de los que debía colocar la empresa. Agregó que, tras un acuerdo por avenencia con el Gobierno, se enviaron equipos que llegaron en mal estado. "La compañía Sucesat ha colapsado, no tiene equipos suficientes y no se han podido cumplir las rutas y frecuencias porque no envían los equipos necesarios", dijo la alcaldesa.

"La jornada inició desde las 9:00 de la mañana desde la Dirección de Equipos y Transporte del cabildo, desde donde se desplegaron brigadas y equipos hacia distintos sectores del municipio", indica el comunicado.

A raíz de la situación, un equipo de Diario Libre realizó un recorrido donde se comprobó y se expuso el estado en que se encuentra las aceras en varios sectores del municipio, además de los montones de basura esparcidos en las calles de todo SDN.

Estado de emergencia

La alcaldesa indicó que, de los 60 camiones establecidos en el contrato, apenas 20 están en funcionamiento, algunos con problemas técnicos durante las labores, lo que ha agravado la acumulación de basura en distintas zonas.

Ante esta situación, anunció que convocó al concejo de regidores para declarar el municipio en estado de emergencia.

"A los munícipes les digo que su alcaldesa siempre da la cara. Les prometo que desde hoy y luego de Semana Santa van a retornar a casa con un municipio limpio", aseguró.

Las labores de limpieza se concentraron en sectores como Sabana Perdida Sur y Norte, Villa Mella, Guaricano e Higüero, con el apoyo de más de 40 equipos pesados, entre camiones compactadores, volteos y palas mecánicas.

El cabildo informó además que inició un proceso de consulta con expertos legales para evaluar acciones ante el incumplimiento contractual de Sucesat, cuyo desempeño ha estado por debajo de lo establecido en cuanto a cantidad y operatividad de los equipos requeridos.