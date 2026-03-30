Retraso en desmonte del puente peatonal en el kilómetro 9 de la autopista Duarte provoca taponazo

El cierre en el kilómetro 9 afecta a miles de conductores desde el Cibao hacia el Distrito Nacional ( FÉLIX LEÓN )

Los trabajos de remoción del antiguo puente peatonal ubicado en el kilómetro 9 de la autopista Duarte han generado un congestionamiento vehicular de gran magnitud la mañana de este lunes 30 de marzo.

A pesar de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tenía previsto concluir las labores a las 5:00 de la madrugada, a las 6:44 a. m. los trabajos aún continuaban. Esto ha afectado a miles de conductores que se desplazan desde el Cibao hacia el Distrito Nacional.

Retrasos y puntos críticos



El operativo de desmonte comenzó el domingo a las 7:00 p. m. e incluyó el cierre de los carriles expresos y las vías marginales en ambos sentidos. Sin embargo, la demora ha provocado que el congestionamiento se extienda por varios kilómetros al norte de la autopista Duarte.

Reportes desde el lugar indican que la entrada al elevado permanece bloqueada con muros Jersey. Equipos y camiones continúan en la zona mientras retiran los restos de la estructura.

En la avenida John F. Kennedy, en dirección este-oeste, la fila de vehículos supera un kilómetro. Muchos conductores han optado por desviarse por la avenida Los Próceres. Usuarios reportan retrasos en el inicio de la jornada laboral y señalan que, aunque la estructura principal fue retirada, las labores de limpieza y adecuación continúan.

Nuevo puente en servicio



Como parte del proyecto, el MOPC abrió al público desde la noche del viernes un nuevo puente peatonal. La estructura cuenta con:

· Dos torres de hormigón de 28 metros de altura.

· Dos ascensores panorámicos y rampas con piso antideslizante.

· Cámaras de seguridad, iluminación y techo transparente.

· Conexión directa con la estación María Montez del Metro de Santo Domingo y la avenida Luperón.

Rutas alternas recomendadas

Las autoridades reiteran el uso de vías alternas para evitar el kilómetro 9:

· Avenida Paseo de los Beisbolistas, para quienes vienen desde el Cibao.

· Circunvalación Santo Domingo.

· Prolongación 27 de Febrero.

Se recomienda tomar previsiones de tiempo. El flujo vehicular sigue lento por la presencia de maquinaria pesada en la vía principal.