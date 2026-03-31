Cúmulo de basura y vehículos abandonados en el recinto del estadio Quisqueya

Basura acumulada por la puerta que da a la calle Euclides Morillo próximo a la calle Héctor Hernández, en el recinto del estadio Quisqueya ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

La acumulación de basura y la presencia de vehículos abandonados son algunas de las problemáticas que afectan el recinto del estadio Quisqueya Juan Marichal, ubicado en el ensanche La Fe, en el Distrito Nacional.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre, se pudo observar la existencia de vertederos improvisados por la puerta que da a la calle Euclides Morillo, situación que compromete la seguridad y la higiene de la zona.

El crecimiento de maleza, las aceras deterioradas y las aguas estancadas también refuerzan la percepción de abandono y descuido.

De igual modo, los automóviles abandonados que permanecen estacionados en el parqueo del recinto, muchos de estos con vidrios rotos, neumáticos desinflados, puertas retiradas y carrocerías oxidadas, demuestran la falta de control y mantenimiento de las autoridades correspondientes del lugar. Entre las chatarras hay ambulancias, carros fúnebres y camionetas, algunas sostenidas sobre neumáticos viejos.

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¿A quién corresponde recoger la basura?

El mantenimiento del Estadio Quisqueya Juan Marichal está a cargo del Patronato del Estadio Quisqueya, entidad responsable de su administración y operación general.

Este organismo gestiona el funcionamiento diario de la instalación, incluyendo el cuidado del terreno de juego y las áreas técnicas, labores que son realizadas por personal del mismo.

Por su parte, la Alcaldía del Distrito Nacional, indicó ser responsable de recolectar la basura en los alrededores del estadio.

"El Alcaldía del Distrito Nacional realiza la recogida de basura dos veces al día en los alrededores" Alfredo García relacionista público de la institución. “

Causas del problema

El encargado de la administración del estadio, Reyni Serrano, explicó que parte de los vehículos varados pertenecen al Ministerio de Salud Pública y dijo que desconoce el por qué el ayuntamiento no ha pasado a recoger los desperdicios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/a2fdfbaa-29f3-4cc9-bb2e-6532a40a5d75-b3baf8fd.jpg Chatarras con el logo del Ministerio de Salud Pública estacionadas en el parqueo del estadio Quisqueya. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública indicó que no posee vehículos en estado de abandono y que el parqueo es utilizado para estacionar unidades de la institución y de sus colaboradores. Sin embargo, Diario Libre constató que entre las chatarras en el lugar, las hay con el logo de la institución.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/whatsapp-image-2026-03-31-at-25501-pm-71f389f1.jpeg Vehículo mostrando los efectos de la intemperie (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/whatsapp-image-2026-03-31-at-25503-pm-eb7c7dc7.jpeg Automóviles con señales visibles de óxido y deterioro (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >