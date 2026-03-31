Moradores recrean a José Boquete para denunciar aguas estancadas en las Palmas de Alma Rosa

Los comunitarios recrearon a José Boquete para hacer la denuncia. ( FUENTE EXTERNA )

Recreando a José Boquete, residentes de la calle cinco de Las Palmas de Alma Rosa con esquina Respaldo Corazón de Jesús, en el municipio de Santo Domingo Este, denunciaron a Diario Libre el notable deterioro que presenta el tramo que conecta con la avenida San Vicente de Paúl, como consecuencia del estancamiento de las aguas.

Según los comunitarios, desde hace meses la vía registra múltiples hoyos que han contribuido a la acumulación de agua y al deterioro del asfalto, situación que ha provocado al menos cuatro accidentes de motocicletas y daños a vehículos tras impactar los baches.

"Esto es una calle muy transcurrida. Desde hace varios meses tenemos un problema y es que el hoyo filtrante está obstruido. Por ende, los imbornales se llenan de agua y las calles se obstruyen" Carlos Lora Residente de la comunidad “

Explicó que el agua ha adquirido un color verdoso, convirtiéndose en un foco de contaminación y un criadero de mosquitos, lo que podría propiciar la aparición de enfermedades infecciosas como el dengue entre los residentes de la comunidad.

Respuesta y acciones de las autoridades

El comunitario Carlos Lora también lamentó la falta de respuestas de la Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE), pese a que la Junta de Vecinos ha denunciado la situación en reiteradas ocasiones.

"Tienen conocimiento del caso, pero no vienen, y la gente está desesperada. Se está temiendo que haya una contaminación de dengue, porque el agua ya tiene un color verdoso y eso está llamando uno mosquitos que antes no lo veíamos", enfatizó.

Además, señaló que la calle se encuentra a pocas cuadras de la sede del ayuntamiento, por lo que criticó la lentitud en la respuesta del cabildo.

Indicó que las autoridades solo han realizado labores de succión del agua acumulada, sin ofrecer una solución definitiva al problema.

Finalmente, reiteró el llamado a las autoridades para que intervengan la vía y resuelvan la situación de manera permanente.