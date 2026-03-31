Carolina Mejía lidera ranking de alcaldes con mayor aprobación de América Latina

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, encabeza el ranking de los alcaldes capitalinos con mayor imagen positiva en América Latina, según un estudio publicado este 30 de marzo por la firma CB Global Data.

Mejía obtuvo un 60.1 % de aprobación, superando a Clara Brugada, de Ciudad de México, con 57.6 %; Reyna Rueda, de Managua (Nicaragua), con 53.5 %; Ibaneis Rocha, de Brasilia (Brasil), con 51.2 %; y Jorge Macri, de Buenos Aires (Argentina), con 48.3 %.

El informe destaca que la gestión de la ejecutiva municipal se ha basado en la eficiencia, la transparencia y la cercanía con la ciudadanía. Entre sus principales logros, se menciona la entrega de más de 210 parques y plazas en las tres circunscripciones del Distrito Nacional, así como la implementación de programas de capacitación técnico-profesional gratuita a través de Centro Futuro.

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Asimismo, la alcaldía ha impulsado la recuperación de varias etapas del malecón de Santo Domingo, con el objetivo de consolidarlo como uno de los principales espacios de esparcimiento de la capital, entre otras obras.

Cuestionarios digitales

La firma indicó que el estudio se basó en 18,095 cuestionarios digitales aplicados entre el 16 y el 22 de marzo, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de entre ±2.7 % y 3.4 %.

No es la primera vez que Mejía lidera este listado. El pasado 24 de febrero también ocupó el primer lugar en el mismo ranking, consolidándose como una de las figuras municipales mejor valoradas de la región.

Carolina Mejía hizo historia en 2020 al convertirse en la primera mujer en dirigir la ciudad primada de América, y en 2024 fue reelecta con una votación récord por los residentes del Distrito Nacional.