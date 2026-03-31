Exdirector del Codia pide categorizar oferentes en licitaciones y advierte riesgos de corrupción

El ingeniero Teodoro Tejada, expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia). ( FUENTE EXTERNA )

El ingeniero Teodoro Tejada, expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), instó a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) a implementar la categorización de oferentes en los procesos de licitaciones de obras públicas, al considerar que su ausencia contradice los esfuerzos anticorrupción del Gobierno.

A través de un comunicado de prensa, Tejada señaló que, de mantenerse los procedimientos actuales en las instituciones vinculadas al sector construcción, las licitaciones continuarán siendo excluyentes, con requisitos que calificó como excesivos y abusivos para empresas y profesionales.

Expresó que, de no aplicarse la categorización, "estaría en contradicción con la lucha anticorrupción del Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, quien la definió como como un impuesto invisible".

El empresario de la construcción advirtió además que la falta de categorización podría implicar violaciones a la Constitución de la República, al afectar derechos fundamentales contemplados en diversos artículos relacionados con la igualdad, la libre empresa y el acceso a oportunidades.

Criterios financieros

Criticó también los criterios financieros exigidos en algunos procesos, como altos niveles de líneas de crédito bancarias y comerciales, los cuales, según afirmó, son utilizados de "forma indebida para inhabilitar oferentes" y favorecer a determinados participantes.

"Con el objetivo de facilitar la adjudicación a participantes preferidos, lo cual atenta contra la política anticorrupción del presidente Luis Abinader", sostuvo.

Asimismo, Tejada lamentó que los pliegos de condiciones se hayan convertido en "uno de los principales vectores de corrupción desde la promulgación de la Ley 340-06" sobre Compras y Contrataciones Públicas.

En ese sentido, exhortó a la DGCP a emitir guías, instructivos y documentos estándar que regulen la elaboración de pliegos de condiciones, especificaciones técnicas y términos de referencia, conforme a la normativa vigente.