Evaluación detectó fallas en metro de Los Alcarrizos previo a apertura; Gobierno dice se corrigieron

Trabajos en la extensión 2C del Metro de Santo Domingo, obra inaugurada por el presidente Luis Abinader el 24 de febrero de 2026. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

Un informe preliminar de calidad, elaborado por el consorcio EPSA-Labco a solicitud de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), identificó una serie de deficiencias técnicas en las obras civiles de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, previo a su apertura.

No obstante, las autoridades informaron que, tras recibir las recomendaciones de la firma, se ejecutaron de inmediato los trabajos correctivos correspondientes.

Diario Libre tuvo acceso al documento, remitido el 10 de enero de 2026 a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), hoy Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), en el que se señala que, aunque el proyecto presentaba un avance superior al 95 %, el cierre técnico estaba condicionado a la corrección de una serie de "deficiencias técnicas" que podrían comprometer la durabilidad, la seguridad y la vida útil de la infraestructura.

En ese contexto, la compañía recomendaba que no se procediera con la recepción técnica ni la liberación de los trabajos hasta que los contratistas ejecutaran la totalidad de las reparaciones necesarias, conforme a los protocolos de supervisión y con la aprobación de la dirección técnica.

La obra fue inaugurada por el presidente Luis Abinader el 24 de febrero de 2026, más de un mes después de emitido el informe, periodo durante el cual, según el departamento de comunicaciones de la EMT, se implementaron las intervenciones necesarias para subsanar las observaciones.

"Inmediatamente se recibió el informe en enero de este año, se procedieron con los trabajos pertinentes", declaró a Diario Libre de forma escueta una fuente de la EMT.

El propio informe califica la obra como una estructura "robusta", que cumple con los requisitos de normas y estándares internacionales aplicables a este tipo de proyectos.

"El sistema estructural completo es bastante robusto y satisface las solicitudes de las cargas demandadas de servicio", cita el informe enviado al director de la Empresa Metropolitana de Transporte, Jhael Isa.

Problemas detectados

El consorcio EPSA-Labco identificó fallas en elementos estructurales clave, como en los muretes o muros laterales, donde se detectaron grietas, desviaciones y exposición de acero, lo que podría acelerar procesos de corrosión.

La firma consultora dominicana también reportó exposición del acero de refuerzo en los tableros del viaducto, así como fisuras en la losa y variabilidad en la resistencia superficial del hormigón.

"Existen fisuras transversales sistemáticas en la losa y deterioro en las juntas constructivas. Los ensayos de esclerómetro realizados muestran alta variabilidad en la resistencia superficial. Por lo que se requiere por parte del del diseñador su revisión y recomendaciones de solución para ambas situaciones", describe el informe.

Otro aspecto que presentaba irregularidades era la cimentación, tras identificarse 33 pilotes con anomalías detectadas mediante ensayos especializados, lo que podría generar asentamientos diferenciales. Según el consorcio, hasta el 10 de enero se había intervenido el 78.78 % de estos elementos (26 de los 33).

El informe también reportó deficiencias en el sistema de drenaje, como consecuencia de la acumulación de agua debido a errores en las pendientes y obstrucciones en los desagües, lo que impide un flujo adecuado y podría afectar el desempeño de la infraestructura a largo plazo.

Asimismo, se identificaron desviaciones geométricas en la vía marginal, incluyendo isletas mal construidas o fuera de posición, situación que podría impactar directamente la seguridad vial.

El documento, además, subrayó que, durante la construcción del túnel minero, que conecta el tramo elevado de la obra con la estación María Montez, se detectaron desviaciones en la estructura que requirieron intervenciones correctivas, las cuales ya fueron ejecutadas bajo supervisión técnica.

La Línea 2C del Metro de Santo Domingo se encuentra actualmente en fase de "marcha blanca", como parte del proceso de prueba antes de iniciar operaciones completas sin trasbordo y en horario regular, luego de la Semana Santa.