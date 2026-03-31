Economista advierte impacto ambiental en Los Jardines del proyecto vial de Los Próceres

Los Jardines del Norte . ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El economista Javier Ordovás, residente en el sector Jardines del Norte, afirmó que la posible ampliación de la avenida de Los Próceres por parte del Ministerio de Obras Públicas implicaría la eliminación de al menos tres parques boscosos, lo que representaría una pérdida irreparable del patrimonio verde comunitario.

El economista sostuvo que ampliar solo un tramo de la avenida no resolvería el problema del tránsito, sino que trasladaría el congestionamiento a otros puntos cercanos.

Ordovás enfatizó que su postura no responde únicamente a intereses sectoriales, sino a la necesidad de proteger el equilibrio ambiental de toda la ciudad de Santo Domingo.

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Plantea otras soluciones

Consideró que existen alternativas más viables, como la construcción de pasos elevados o subterráneos, que permitirían mejorar la movilidad sin sacrificar espacios ecológicos fundamentales.

Según explicó, Jardines del Norte cuenta con 19 parques que conforman un bosque urbano integrado, reconocido incluso en estudios académicos.

Destacó, además, que el sector alberga una importante biodiversidad, con más de 50 especies animales y cerca de 70 especies vegetales, funcionando como una extensión natural de protección del Jardín Botánico y contribuyendo a la calidad del aire y al bienestar de los ciudadanos.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades a adoptar una visión de planificación urbana a mediano y largo plazo, priorizando soluciones sostenibles que armonicen el desarrollo vial con la preservación ambiental.