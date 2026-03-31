Intrant y Digesett supervisan paradas interurbanas en Santiago previo a Semana Santa

Un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) realiza una prueba de alcoholímetro a conductores interurbanos en la provincia de Santiago. ( DIARIO LIBRE/ PABLO GONZÁLEZ )

Las autoridades de tránsito realizan operativos de inspección en paradas interurbanas de Santiago, como parte de las acciones preventivas por el incremento de desplazamientos durante la Semana Santa.

El director regional de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) en Santiago, coronel Urbáez Mancebo, informó que las intervenciones se desarrollan en coordinación con técnicos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Explicó que durante los operativos se verifica la documentación de los conductores, el estado de los neumáticos de las unidades y se aplican pruebas de alcoholemia.

Detalló que el objetivo es garantizar viajes seguros a los pasajeros que se trasladan hacia distintos destinos fuera de la ciudad.

Indicó que durante la jornada han detectado algunos neumáticos en mal estado, "pero se han hecho los correctivos de inmediato".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/whatsapp-image-2026-03-31-at-31653-pm-2-83503792.jpeg El director regional de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) en Santiago, coronel Urbáez Mancebo. (DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ)

Las inspecciones se realizan en distintas paradas interurbanas de la provincia, incluyendo la de Pedro García, donde las autoridades también orientan a los choferes sobre la importancia de conducir con prudencia.

Kelly Justiniano, inspector del Intrant

De su lado, el inspector del Intrant, Kelly Justiniano, destacó que estos operativos buscan asegurar que tanto conductores como vehículos estén en condiciones óptimas para ofrecer el servicio.

Asimismo, exhortó a los choferes a mantener la precaución en las vías, especialmente ante las condiciones climáticas adversas, con lluvias que podrían afectar la visibilidad y el estado de las carreteras.

Los conductores valoraron como positiva la inspección que realizan las autoridades de tránsito, destacando que estos operativos contribuyen a garantizar un traslado más seguro y organizado para los usuarios.