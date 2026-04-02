Residentes de la calle Primera, en el barrio Maquiteria del municipio Santo Domingo Este, denunciaron este jueves "la lentitud" en los trabajos de construcción de un sistema de drenaje pluvial en la zona, una obra que aseguran, lleva alrededor de un año sin concluir.

La ejecución del trabajo está a cargo de la Alcaldía de Santo Domingo Este.

La denuncia fue realizada a Diario Libre. Los comunitarios expresaron su preocupación por el ritmo de los trabajos, las condiciones en que se encuentra actualmente la vía, la seguridad de los niños y la insalubridad que produce.

Salvador Alexander Montero Encarnación, residente en el sector, explicó que las labores se realizan de manera intermitente, lo que ha prolongado el proceso por varios meses.

"Tienen alrededor de un año con ese proyecto. Vienen, trabajan tres días, se desaparecen y luego vuelven. El proceso está bastante lento; fácilmente duramos un año y pico más", afirmó.

El comunitario señaló que en la calle fue excavada una gran fosa destinada a corregir el sistema de drenaje pluvial, pero asegura que la cantidad de trabajadores es insuficiente para avanzar con rapidez en la obra.

"Vienen tres o cuatro obreros que no dan abasto, son muy pocos", indicó.

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https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/img-20260402-wa0085-667206d9.jpg (.DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/img-20260402-wa0079-bf7440c9.jpg Un niño camina por encima del sistema de desagüe en construcción. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ >

Riesgos para los niños

Además del retraso, los residentes advierten que la construcción mantiene un hoyo abierto en la vía, lo que representa un riesgo para los niños del sector y dificulta la circulación de vehículos.

"Aquí hay muchos niños y ese hoyo está abierto. Ellos juegan entre la construcción. No hay espacio para los vehículos y para tomar un taxi uno tiene que ir hasta la calle 25", explicó Montero Encarnación.

"Cada vez que llueve se inunda la calle, la obra y todo. El agua ahora mismo no tiene por dónde correr", agregó.

Aunque reconocen que el proyecto busca solucionar los problemas de drenaje del sector, los vecinos pidieron a las autoridades agilizar los trabajos para evitar mayores inconvenientes a la comunidad.

"Uno lo que quiere es que salgan de eso... esperamos que cuando terminen la obra se resuelva el problema", concluyó el residente.