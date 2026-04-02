Tiendas y puestos informales ofertan piscinas, la diversión de los barrios en Semana Santa

Piscinas infladas se muestran en una pequeña tienda en un barrio de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

En diversas tiendas de Santo Domingo se observaron este jueves ofertas de hasta un 30 % de descuento en la compra de piscinas inflables, una de las diversiones más apreciadas en los barrios en esta época.

En un recorrido realizado por Diario Libre por estos establecimientos y puestos informales, se pudo constatar también la puesta en venta de flotadores, lentes de natación, sillas de playa y mesas de dominó.

Todo presentando con "descuentos" para llamar la atención de los potenciales compradores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/02/a828b260-10bd-4ee7-98a9-dac7de76b960-abcd3c45.jpg Piscinas en ventas en los diferentes supermercados de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/02/a7b12100-c58e-44ea-a394-0e8480825529-6a6458cf.jpg Piscinas en ventas en una tienda de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/02/6018050d-d06b-45ad-ad00-db5afef25e7c-d097b85a.jpg Piscinas en ventas en una tienda de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/02/27253004-70f9-483e-8f85-06345514fbdd-7a5928ff.jpg Flotadores y mesas de dominó en venta en un establecimiento de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/882840f4-c078-4596-93e0-e793cb86f99c-8da3e63f.jpg ‹ >

Piscina y ventas en plena calle

Durante el recorrido se pudo observar el momento en que era llenada con manguera una de estas piscinas, en la calle Jacuba esquina Francisco Henríquez del sector Villa Francisca, del Distrito Nacional.

También se observó un puesto de venta de piscina y objetos de playa en la calle teniente Amado con Albert Thomas, del mismo sector en el Distrito Nacional.

En el primer caso podían observarse niños con traje de baño, aparentemente a la espera de que se llene la piscina, mientras que, en el segundo, personas custodiaban el establecimiento informal de ventas.

ADN no ha autorizado

Cuando se cuestionó a la Alcaldía del Distrito Nacional sobre si habían otorgado permisos para la puesta de piscinas inflables en las calles del municipio, respondieron que no.

Prohibiciones en esta Semana Santa

Para la Semana Santa 2026 (del 29 de marzo al 5 de abril), el Ministerio de Interior y Policía prohibió fiestas masivas en playas, ríos y balnearios, junto con la instalación de carpas y estructuras. También está prohibida la venta de alcohol durante las 24 horas del Viernes Santo, 3 de abril.