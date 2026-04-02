Entre diversión y tranquilidad: así vivieron los residentes del Gran Santo Domingo el Jueves Santo

Residentes de uno de los barrios del Gran Santo Domingo comparten durante este Jueves Santo en un colmado. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

Pese a un lluvioso Jueves Santo, los residentes del Gran Santo Domingo desarrollaron distintas actividades por Semana Santa, entre familiares y amigos, en un ambiente festivo acompañado de música e incluso juegos de dominó.

Durante un recorrido realizado por un equipo de Diario Libre por los sectores de Lotes y Servicios, La Barquita en Sabana Perdida, Buena Vista 2da, Los Guaricanos, Maquiteria, Villa Duarte, Los Mameyes y Cristo Rey, se observó un ambiente de tranquilidad en algunas zonas y de fiesta en otras.

Algunos prefirieron la serenidad que ofrece esta época, en que la ciudad queda con pocas personas, mientras que otros no permitieron que la lluvia les arruinara la celebración.

"Nosotros nos congregamos entre amigos, vacilamos y disfrutamos bien", manifestó Gelson García, residente de Lotes y Servicios.

De su lado, otros optaron por compartir en tranquilidad y "sin mucho desarreglo".

"Nosotros nos la pasamos en familia, venimos a casa de mi mamá, a donde mi suegra, tranquilos en familia, no vamos a playas ni ríos", explicó Erosani Sánchez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/02/img-20260402-wa0067-0176891c.jpg Consumidores compran pescado este Jueves Santo.

Comercio de pescado en Jueves Santo

La venta de pescado ha disminuido esta Semana Santa, según el vendedor Moisés González, quien indicó que "solo hemos vendido entre 4 y 5 cajas, 22 libras, durante esta Semana Santa.

"La venta ha estado floja", subrayó.

González, residente de Buena Vista Segunda, en Villa Mella, precisó que normalmente los días de mayor venta durante la Semana Santa son jueves y viernes, aunque este año la regla no se ha cumplido.

En cambio, otros vendedores en Los Guaricanos, dijeron que "se ha vendido más o menos bien, considerando que el día está lluvioso".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/02/img-20260402-wa0048-df53ca96.jpg Venta de piscinas y otros objetos inflables.

Venta de inflables

El vendedor de piscinas e inflables Gérsom Reyes explicó que sus ventas han disminuido debido a las lluvias, aunque indicó que el día de mayor demanda es el Viernes Santo.

"Quien no vendió el Viernes Santo se quedó sin nada. Es el día que más se vende", aseguró.

Panorama comercial en el Distrito Nacional

En el Distrito Nacional, el panorama comercial se mantenía bastante movido.

Se observaron tiendas abiertas, vendedores de pescado y diversos suplidores activos.

Por ejemplo, en la avenida Nicolás de Ovando, del Distrito Nacional, a las primeras horas de la noche, las ventas seguían en pie.