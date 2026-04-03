Lluvias y desgaste del asfalto provocan que calles y avenidas del GSD se llenen de hoyos

Un vehículo circula cerca de varios hoyos en avenida de Santo Domingo Este. ( ADALBERTO DE LA ROSA/DIARIO LIBRE )

La pausa en el tránsito con la disminución del flujo de vehículos en la ciudad por el Viernes Santo devela los problemas viales en calles y avenidas.

La rapidez de la vida y la prisa por llegar a los destinos apenas permiten observar los inconvenientes de la ciudad y contemplar la belleza de la metrópolis.

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Elevados con grietas y desgastes en sus juntas, motoristas que se aprovechan de la disminución de los agentes de tránsito en las vías y transitan a alta velocidad por esos lugares prohibidos para ellos, son parte de los problemas.

Aunque las autoridades de Obras Públicas han realizado bacheos, algunos con grumos tan peligrosos como los hoyos, se mantienen irregularidades en calles y avenidas

Las lluvias de los últimos meses y semanas han desgastado el pavimento en tramos como el elevado de la avenida John F. Kennedy con Abraham Lincoln en dirección oeste-este.

De igual modo, en la avenida José Ortega y Gasett, un hoyo que había en el paso a desnivel de la Kennedy con Máximo Gómez fue corregido está semana.

También otro peligroso hoyo en la junta de expansión oeste del puente Duarte dónde parte del pavimento se deterioró con el paso constante de vehículos.

Debajo del túnel de Las Américas, en dirección oeste- este, hay desgastes del pavimento por goteras que caen del boulevard.

Grandes orificios hay en Las Américas próximo al "Farolito" en dirección este-oeste donde se forma un charco que destruye el pavimento.

Charco deteriora avenida

El deterioro de la avenida Francisco del Rosario Sánchez, en Guachupita, es de los más graves. Los hoyos dejados por el charco que se forma en el lugar provocan maldiciones por parte de conductores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/whatsapp-image-2026-04-03-at-14555-pm-4fa01ff4.jpeg Hoyos en una de las avenidas del Gran Santo Domingo. (ADALBERTO DE LA ROSA/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/whatsapp-image-2026-04-03-at-14626-pm-de8cc5fd.jpeg Deterioro de la avenida Francisco del Rosario Sánchez, en Guachupita. https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/whatsapp-image-2026-04-03-at-14556-pm-0b2e7370.jpeg Puente Juan Bosch, que une a Santo Domingo Este con el Distrito Nacional. ‹ >

Cuenta un vecino, que rehusó hablar en cámara, que los más afectados son los motoristas que al impactar en los hoyos caen y se fracturan partes del cuerpo.

"A cada rato viene una ambulancia del 9-1-1 a recoger heridos ahí por esa situación. Cuando hay algunas actividades de los políticos, vienen y les hacen un aguaje" indica.

Calles y avenidas como la Charles de Gaulle, San Vicente de Paúl, Las Américas, 25 de Febrero, Independencia, Padre Castellanos, Ovando y otras requieren de mantenimiento por el desgaste del pavimento.