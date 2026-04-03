El tránsito en Semana Santa 2026 se dispara en un 39.8 % con relación a 2025

El incremento del tránsito se produce en momento de aumento de los combustibles a raíz del conflicto en Medio Oriente. ( FUENTE EXTERNA )

El tránsito vehicular durante el asueto de Semana Santa en República Dominicana registró un aumento significativo en 2026 en comparación con los últimos cuatro años, en los días Miércoles Santo y Jueves Santo, de acuerdo con datos de RD Vial.

Las cifras reflejan un notable incremento en la movilización vehicular por las estaciones de peaje en las principales autopistas del país, lo que evidencia un mayor desplazamiento de personas hacia el interior durante el feriado de la semana mayor.

Según los registros de RD Vial, el Miércoles Santo de 2026 circularon 357,862 vehículos, lo que representa un incremento de 22.47 % en comparación con los 292,226 registrados en 2025.

El aumento fue aún más pronunciado durante el Jueves Santo, cuando el tránsito pasó de 226,106 vehículos en 2025 a 366,871 en 2026, para un crecimiento de 62.25 %, el mayor registrado en los últimos cinco años para ese día.

Aumento del tránsito vehicular

En términos generales, el total de vehículos que se desplazaron entre miércoles y jueves ascendió a 724,733 en 2026, muy por encima de los 518,332 contabilizados en 2025, lo que equivale a un incremento de 39.81 %.

Los datos históricos de RD Vial muestran que el flujo vehicular ha tenido variaciones en los últimos cinco años. En 2022 se registraron 433,492 vehículos entre ambos días, cifra que subió ligeramente a 447,238 en 2023 y luego experimentó un salto importante en 2024, cuando alcanzó 560,323 vehículos.

Sin embargo, en 2025 el tránsito total se redujo a 518,332 vehículos, antes de registrar en 2026 el mayor volumen del período analizado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/04/fuente-565a91da.jpg Evolución del tránsito los Miércoles Santo y Jueves Santo de 2022 a 2026. Cifras de RD Vial. (DIARIO LIBRE)

Comportamiento del tránsito en Semana Santa

El comportamiento del tránsito sugiere que más personas optaron por desplazarse durante la Semana Santa de este año, lo que se refleja en el incremento sostenido del flujo vehicular hacia las diferentes regiones del país durante los principales días de salida.

Las estadísticas de RD Vial corresponden al conteo de vehículos que cruzan las estaciones de peaje del país, un indicador utilizado para medir la movilidad durante los períodos de alto desplazamiento como la Semana Santa.

Comportamiento vehicular el pasado Jueves Santo

Durante este Jueves Santo se pudo verificar el incremento del tránsito hacia el interior del país, especialmente hacia el sur donde el éxodo de miles de personas generando un gran taponamiento en la carretera Francisco del Rosario Sánchez, desde el cruce de Ocoa hasta Azua.

El tramo Baní-cruce de Ocoa, que normalmente toma 30 minutos, se extendió a dos horas. La congestión también afectó a quienes se dirigían a Santo Domingo. A las 5:00 p.m. comenzó a llover intermitentemente.

La Digesett implementó un operativo con agentes en puntos estratégicos y cambios intermitentes en la circunvalación de Baní para agilizar el tránsito durante la Semana Santa 2026.