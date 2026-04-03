Calles en mal estado y cúmulo de basura, problemas que afectan sectores de Santo Domingo Este

Calle Celestino Román, del sector Villa Duarte de Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Residentes del sector Villa Duarte, del municipio de Santo Domingo Este, denunciaron este jueves el deterioro de sus calles, problema que, aseguran persiste desde hace tiempo sin recibir respuesta por parte de las autoridades.

Comunitarios expresaron que se sienten olvidados. Señalaron que han realizado múltiples reclamos sin obtener soluciones. Entre los puntos más críticos se encuentra la calle Celestino Román, cuyo mal estado hace difícil poder transitar.

Según explicaron, la situación se mantiene desde hace aproximadamente dos años, sin ser intervenida. Un desagüe destapado pone en peligro la seguridad tanto de adultos como niños que pasan por el lugar hacia sus hogares.

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Juan Guerrero, residente, indicó que el agua se acumula sin tener por dónde drenar, desplazándose incluso hacia su vivienda y vecinos del lugar.

En tanto, el dirigente comunitario Pedro Amparo, dijo que han realizado múltiples solicitudes al ayuntamiento y al Ministerio de Obras Públicas, pero éstas sólo han prometido solucionar el problema. Sin embargo siguen a la espera de esta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/whatsapp-image-2026-04-02-at-20955-pm-3cb911a7.jpeg Calle Celestino Román, de Villa Duarte, en mal estado. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Además del deterioro vial, los residentes enfrentan escasez de agua potable, llegando a pasar hasta un mes sin recibir el servicio, así como problemas de inseguridad en el sector.

Cúmulo de basura

La situación en otros sectores de Santo Domingo Este, como Villa Eloísa II, Alma Rosa I y La Isabelita, comunitarios reportan inconvenientes relacionados con la acumulación de basura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/whatsapp-image-2026-04-02-at-20803-pm-eed7e891.jpeg Calle 13, respaldo Alma Rosa I (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

En Villa Eloísa II, residentes denunciaron la presencia de un vertedero improvisado en calle Las Damas, debido a desechos sólidos que acumulan de manera constante, algunos moradores.

"El camión pasaba a recoger la basura, pero la gente vuelve a tirarla", explicó Virgilio Moreno, residente del lugar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/whatsapp-image-2026-04-02-at-20853-pm-6e61312c.jpeg La Isabelita, calle 9 esquina #6 (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/whatsapp-image-2026-04-02-at-20733-pm-20324f39.jpeg Calle Las Damas, sector Villa Eloísa II. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

De igual forma, en Alma Rosa I y La Isabelita se observaron vertederos con grandes cúmulos de basura que, según comunitarios, estos reaparecen pese a los operativos de limpieza realizados por la Alcaldía.