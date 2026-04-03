Planes para ampliar tramo Baní-Azua no han pasado más allá del deseo gubernamental

El video del tránsito colapsado en el tramo entre Baní y Azua, debido a los miles de vacacionistas que se desplazaron el Jueves Santo, reactiva el debate sobre la necesidad de ampliar a cuatro carriles la carretera Sánchez que conduce al sur, donde el Gobierno tiene ambiciosos proyectos turísticos.

Anteriormente, el punto crítico se concentraba en la entrada al municipio de Baní, pero tras la inauguración de la circunvalación, los tapones se trasladaron a las afueras de la ciudad, específicamente al tramo comprendido entre la recta de Galeón y el puesto de Los Pilones, sobre el río Ocoa.

El colapso vehicular que se registró este jueves está previsto que se repita también el Domingo de Resurrección, cuando los viajeros retornen a Santo Domingo. Desde Baní al cruce de Ocoa, que habitualmente se hace en unos 30 minutos, se tomaba dos horas, según los reportes.

Y es que, debido al crecimiento poblacional y del parque vehicular, esta vía, conocida también como la RD-2, luce como un camino vecinal cada vez que se activa el éxodo masivo de personas hacia el sur.

En abril de 2024, el presidente Luis Abinader reconoció la vulnerabilidad de la vía y planteó que la ampliación a cuatro carriles desde Baní hasta el Cruce de Ocoa sería incluida en el presupuesto de 2025, pero la asignación no fue incorporada.

En marzo de 2025, durante una sesión del Senado, los legisladores de las provincias del sur, incluyendo al representante del Distrito Nacional, firmaron una resolución en la que solicitan al Poder Ejecutivo presupuestar la construcción de una autovía de cuatro carriles, que sería ejecutada en dos fases.

La primera abarcaría los trayectos Baní-Azua-Barahona y Azua-San Juan. La segunda incluiría los corredores Barahona-Pedernales, Barahona-Bahoruco-Independencia y San Juan de la Maguana-Elías Piña.

Andrés Ayala, senador de Barahona, quien calificó la vía como un "camino vecinal". A la propuesta se sumaron otros legisladores del sur y de distintas regiones del país, dada la importancia que tendría esta obra para el desarrollo turístico de provincias como Barahona y Pedernales.

Entre las motivaciones expuestas, Ayala sostuvo que la ampliación de la carretera debe avanzar de manera paralela al desarrollo de los proyectos que se levantan en la región, especialmente en Pedernales.

Meses más tarde, en octubre de 2025, Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas, informó que la institución trabajaba en el proceso de licitación de la carretera Sánchez. Sin embargo, la subasta aún no ha sido lanzada.

Una vía histórica Sin contar las circunvalaciones de Baní y Azua, uno de los cambios más significativos en esta vía fue la ampliación a cuatro carriles del tramo Baní-San Cristóbal, entregado por el presidente Leonel Fernández en 2010. Los demás trayectos se han mantenido de dos carriles desde que se completó la construcción de la carretera Sánchez, entre los años 1920 y 1927.

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