Carreteo por el retorno de viajeros se inicia a las 2:00 de la tarde de este domingo

Agentes de la Digesett realizan el tradicional carreteo simultáneo como parte de un operativo anterior de Semana Santa. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó que este domingo, a partir de las 2:00 de la tarde, se llevará a cabo un carreteo simultáneo en las principales vías de las regiones Este, Norte y Sur del país, como parte del operativo "Retorno Seguro" por el asueto de Semana Santa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la institución detalló que desde tempranas horas del día, agentes de la Digesett estarán desplegados en distintos puntos del territorio nacional, orientando a los conductores y regulando el tránsito para prevenir siniestros viales.

Exhortación

El carreteo se desarrollará en tramos estratégicos de alto flujo vehicular, donde se establecerá una velocidad controlada, encabezada por unidades de la institución.

La entidad exhortó a los conductores a respetar las señales de tránsito, evitar el exceso de velocidad y no realizar rebases imprudentes.

"Recuerda: la seguridad vial es responsabilidad de todos. Tu vida y la de los demás es lo más importante", señaló la Digesett.

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