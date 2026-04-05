Carreteo en Santiago empieza en la autopista Duarte para garantizar retorno seguro de los viajeros

Un agente de la Digesett encabeza el tradicional carreteo en la región norte para garantizar el retorno seguro de los viajeros. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

El carreteo en la región norte comenzó la tarde de este Domingo de Resurrección en la autopista Duarte, específicamente en la entrada del Aeropuerto Internacional del Cibao, como parte del operativo nacional "Retorno Seguro" coordinado por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

El director regional de la institución en Santiago, coronel Leubiris Anderson Urbáez Mancebo, informó que el desplazamiento vehicular comenzó a las 2:13 de la tarde, dentro del horario establecido por las autoridades, con el objetivo de garantizar un retorno ordenado y prevenir accidentes de tránsito.

"Vamos a iniciar el denominado carreteo ya acostumbrado a las dos de la tarde con las autoridades de la Policía Nacional, la unidad de Comipol (Comisión Militar y Policial) y los demás integrantes que participan en este tipo de actividad", expresó.

Agregó que el operativo contempla salidas escalonadas para mejorar el flujo vehicular.

"Los carreteos se realizan, uno a las dos de la tarde, y el siguiente hacia las cuatro de la tarde. Aquí se inicia desde el aeropuerto y luego se entrega a otros equipos en el área de Villa González", indicó Urbáez Mancebo.

Explicó que la velocidad será controlada durante el trayecto. "El tiempo aproximado y la velocidad que vamos a llevar es entre 60 y 80 kilómetros por hora, para que las personas no se sientan cargadas y evitar accidentes de tránsito", precisó.

Asimismo, señaló que se han reforzado las medidas preventivas. "Nosotros hemos tomado todas las medidas preventivas correspondientes. Se están realizando retenciones de manera cautelar a quienes no utilizan casco protector, para evitar accidentes, heridos y muertes viales", afirmó.

Balance positivo de pocos incidentes en Santiago

De su lado, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, en su calidad de presidenta del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR), destacó que durante el asueto no se han registrado hechos graves que lamentar.

"Hasta ahora no hemos tenido incidentes ni accidentes graves que lamentar que tengan que ver con la Semana Santa", sostuvo.

La funcionaria también llamó a la prudencia en el retorno. "Estamos aquí para el carreteo, que es una de nuestras últimas acciones para ayudar a la gente a que llegue a sus hogares sana y salva. Pedimos a Dios que todo siga bien y que la gente siga actuando con responsabilidad", expresó.

Indicó que las lluvias han influido en el comportamiento de la población.

Añadió que el balance ha sido favorable. "Podemos decir que en Santiago han sido mínimos los accidentes e incidentes que han pasado producto de la Semana Santa", concluyó.

Según la Digesett, el carreteo se realiza de manera simultánea en las regiones norte, este y sur del país, en tramos estratégicos de alto flujo vehicular, como parte de las acciones para garantizar un retorno seguro durante la Semana Santa 2026.

La institución exhortó a los conductores a respetar las normas de tránsito, evitar excesos de velocidad y maniobras imprudentes, recordando que la seguridad vial es una responsabilidad compartida.