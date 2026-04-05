Prohíben bañarse en ríos de Puerto Plata tras intensas lluvias

De manera preliminar, se han contabilizado al menos 10 viviendas afectadas por inundaciones urbanas en Puerto Plata. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Puerto Plata prohibieron el baño en todos los ríos de esa provincia durante este Domingo de Resurrección, debido a las crecidas provocadas por las intensas lluvias registradas entre la tarde y la noche del sábado, así como al pronóstico de nuevas precipitaciones en las próximas horas.

La medida fue adoptada por el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR) con el objetivo de prevenir incidentes ante el riesgo de crecidas repentinas en ríos y cañadas, especialmente en zonas montañosas donde el impacto del mal tiempo ha sido mayor.

Según reportes de la Defensa Civil, las lluvias más intensas se registraron en localidades como Yásica, Imbert, Altamira y áreas montañosas de San Felipe, mientras que en municipios como San Felipe de Puerto Plata, Montellano y Sosúa las precipitaciones fueron de débiles a moderadas.

Con niveles peligrosos

Las autoridades informaron que varios ríos presentan niveles peligrosos. El río Yásica muestra una crecida considerable, mientras que el San Marcos experimentó un aumento repentino y fuerte. En tanto, los ríos Muñoz y Camú se mantienen entre niveles moderados y altos, y el Bajabonico presenta condiciones de moderadas a significativas.

El municipio de Imbert ha sido identificado como el más afectado por las inundaciones, mientras que en Luperón la situación ha sido calificada como crítica.

También se reportaron incidentes en el puente de la calle 27 de Febrero, así como en los badenes de Saballo y Bajabonico, además de afectaciones en Guananico.

Viviendas afectadas

De manera preliminar, se han contabilizado al menos 10 viviendas afectadas por inundaciones urbanas en las inmediaciones del puente de la calle 27 de Febrero.

En cuanto a las playas, estas permanecen bajo bandera amarilla hasta nuevo aviso, lo que permite el baño con precaución.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos o cañadas con altos niveles de agua, como medida para salvaguardar vidas ante la persistencia de las lluvias en gran parte de la provincia.