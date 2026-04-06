Largas filas de motoristas en la Digesett en Santiago tras incautaciones en Semana Santa

Motocicletas retenidas durante los operativos de Semana Santa permanecen en la sede de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre en Santiago. ( DIARIO LIBRE/ PABLO GONZÁLEZ )

Decenas de motoristas acudieron desde tempranas horas de este lunes a la sede de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), en Santiago, en busca de recuperar sus motocicletas, las cuales fueron retenidas durante los operativos realizados en el asueto de Semana Santa.

En el lugar se observaron extensas filas de conductores que, con documentos y casco protector en mano, esperaban ser atendidos para completar el proceso de entrega de sus medios de transporte.

Muchos de los afectados expresaron su inconformidad por la cantidad de requisitos y el tiempo de espera, mientras que otros admitieron haber cometido infracciones a la ley de tránsito.

Wanda Gómez describió como incorrecto el procedimiento aplicado por agentes al incautar una motocicleta por falta de seguro durante el asueto de Semana Santa.

La dama considera esa infracción como un delito menor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-06-at-102729-am-1-e5a7b825.jpeg Conductores hacen fila con documentos en mano para recuperar sus motocicletas. (DIARIO LIBRE/ PABLO GONZÁLEZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-06-at-102847-am-c121c54f.jpeg Afectado expresa su inconformidad por el proceso de entrega de motocicletas. (DIARIO LIBRE/ PABLO GONZÁLEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-06-at-102810-am-3d2ea73d.jpeg Afectada reacciona tras la retención de sus medios de transporte durante el asueto. (DIARIO LIBRE/ PABLO GONZÁLEZ) ‹ >

Juan Pablo Guzmán se quejó debido a que, en lugar de permitir el pago de la multa y la entrega del motor en el momento, las autoridades obliguen a los ciudadanos a trasladarse a la sede de la Digesett a buscarlo.

"El procedimiento no es el correcto. Si a una persona lo detienen, lo justo sería ponerle la multa y permitirle retirarse, no obligarlo a venir otro día", expresó.

Las autoridades habían intensificado los controles durante la Semana Mayor con el objetivo de prevenir accidentes.

Principales infracciones

El director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre en Santiago, coronel Urbáez Mancebo, informó que las incautaciones se realizaron por diversas infracciones, principalmente por transitar sin casco protector y sin documentos.

Destacó que durante el asueto se desplegó un amplio operativo en puntos críticos de la ciudad, en coordinación con la Policía Nacional, la Defensa Civil y el Ejército, con el objetivo de garantizar la seguridad vial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-06-at-102729-am-266d34d7.jpeg Con papeles en manos, motoristas acuden a gestionar la entrega de sus vehículos retenidos. (DIARIO LIBRE/ PABLO GONZÁLEZ)

Señaló que las medidas adoptadas fueron de carácter preventivo y cautelar para evitar accidentes y muertes por siniestros viales, especialmente en conductores de motocicletas.

Asimismo, aseguró que gracias a estas acciones, el feriado transcurrió sin incidentes de gran magnitud en la provincia.