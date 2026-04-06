Extienden horario de pruebas del Metro hacia Los Alcarrizos; se mantienen transbordos

Estación Pablo Adón Guzmán, ubicada en la entrada del municipio Los Alcarrizos, con conexión al teleférico. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

La Empresa Metropolitana de Transporte (MT) extendió este lunes el horario de servicio de la Línea 2C del metro hacia Los Alcarrizos, la cual continúa operando de manera gratuita como parte de su período de prueba o marcha blanca.

De acuerdo con un comunicado difundido en redes sociales, el servicio estará disponible de lunes a sábado de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche, mientras que los domingos y días feriados funcionará de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Se mantienen los transbordos

La entidad indicó que se mantiene el sistema de transbordo para los usuarios.

Las autoridades habían señalado previamente que estos ajustes forman parte del proceso de prueba del sistema y que dejarían de ser necesarios una vez la extensión entre en operación comercial tras la Semana Santa. No obstante, este lunes la línea continúa en fase de prueba y sin costo para los pasajeros.

En cuanto al funcionamiento, los usuarios deben realizar un transbordo en la estación Franklin Mieses Burgos, ubicada en la avenida Monumental, donde reportan tiempos de espera de entre 15 y 20 minutos para abordar el tren.

Posteriormente, quienes se dirigen al centro de la ciudad deben hacer un segundo cambio en la estación María Montez, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte.