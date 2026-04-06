Usuarios del Metro de Santo Domingo en la línea 2 en el tramo hacia Los Alcarrizos se quejaron este lunes porque continúan enfrentando retrasos y transbordos pese a que la Empresa Metropolitana de Transporte (MT) había informado que, tras la Semana Santa, el servicio operaría de manera normal y sin interrupciones.

Este lunes, los pasajeros aún debían realizar un primer transbordo en la estación Franklin Mieses Burgos, ubicada en la avenida Monumental, donde aseguran esperar entre 15 y 20 minutos para abordar el tren.

Posteriormente, quienes se dirigen al centro de la ciudad deben hacer un segundo cambio en la estación María Montez, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte.

La entidad había explicado que estos movimientos forman "parte del proceso de prueba del sistema" y que no iban a ser necesarios cuando la extensión entre en operación comercial.

Pasajeros afectados

Aunque la extensión Línea 2C continúa siendo gratuita, los usuarios consideran que la dinámica actual les genera pérdidas de tiempo.

"Se supone que después de Semana Santa el metro iba a ser directo hasta el kilómetro 9, y ahora hay que hacer transfer. Se pierde demasiado tiempo, es mejor irse en un carrito", expresó Elizabeth Gutiérrez.

En ese mismo orden, María Pérez manifestó su inconformidad ante el incumplimiento de lo anunciado. "Ellos dijeron que iban a comenzar después de Semana Santa y no han comenzado. Tenemos que caminar mucho y esperar hasta 15 minutos para poder abordar", afirmó.

En la mañana de hoy, el metro hacia Los Alcarrizos continuaba operando en horario de 6:00 de la mañana a 10:00 a.m. El servicio se reanuda a las 4:00 de la tarde y se extiende hasta las 10:00 de la noche.

Otros usuarios también denunciaron fallas en las instalaciones, como escaleras eléctricas fuera de servicio durante gran parte del día, lo que dificulta el acceso, especialmente para personas mayores.

"Uno dura prácticamente una hora. Son 60 escalones y muchas veces la escalera está apagada. Hay personas que no pueden subir", señaló Marilyn Santos, quien además relató situaciones de desorden y empujones en las estaciones debido a la desesperación de los pasajeros.

Los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades para que se normalice el servicio lo antes posible y se cumpla con lo prometido, a fin de continuar mejorando la movilidad.