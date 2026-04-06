Santo Domingo se adapta a los horarios nocturnos

Pedro Vásquez es un joven que al igual que la mayoría de gente tiene un horario que no le permite hacer muchas cosas durante el día. Por esta razón ha optado por despertarse bien temprano para visitar a su quiropráctico dos veces por semana e ir al gimnasio antes de iniciar su jornada laboral.

"Cuando voy a trabajar -afirma Vázquez - ya estoy realizando las últimas actividades del día. En la mañana siempre aprovecho para ir al quiropráctico a eso de las 7:00 AM, que voy dos veces por semana, y de lunes a viernes voy al gimnasio a la 5:00 AM, luego entonces entro al trabajo".

El joven comentó que de igual manera aprovecha las mañanas para hacer otras diligencias, como ir al banco o al mecánico, y que cuando sale del trabajo solo es ir directo a su casa ya que resolvió sus asuntos temprano en la mañana.

"Todas esas cosas hay que atenderlas y para mí la mejor manera que ha sido para tener un balance es hacer todo eso en la mañana antes de ir a trabajar", afirmó.

Cambios estructurales

En los últimos años la jornada laboral se ha visto transformada por muchos factores. La conectividad digital ha permitido que las personas puedan realizar su labor desde cualquier lugar, y la pandemia del COVID-19 aceleró el proceso de teletrabajo, obligando a muchas empresas y Estados a transformar la forma en como trabajan.

En este sentido los horarios de trabajo también han cambiado, pasando del tradicional 8 a 5 a tener múltiples horarios diurnos y nocturno. El sector turismo, zonas francas, transporte y servicios en general han visto como las nuevas dinámicas laborales los han obligado a trabajar en horarios que hace varias décadas era impensable.

Transporte nocturno

El presidente de la Confederación Nacional de Transporte Unificado (CNTU) William Pérez Figuereo expresó que la línea de transporte o corredor nocturno de la avenida Kennedy, la cual va desde el kilómetro 28 de la autopista Duarte hasta la intersección de las avenidas Duarte y París, funciona en horario de 11:00 PM a 5:00 AM.

Según indicó Pérez Figuereo el corredor fue abierto "por la gran diversidad de gente que sale y trabaja de noche" y que no siempre tienen dinero para pagar un taxi, debido a que por lo general suelen ser tarifas más elevadas cuando se trata de altas hora de la noche y madrugada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/el-corredor-autobuses-nocturno-costara-rd45-y-operara-hasta-domingo-de880a55-focus-0-0-896-504-16b81996.jpg Una de la guaguas que opera en el corredor nocturno. (SAMIL MATEO DOMINICI/ DIARIO LIBRE)

"Muchas personas - afirmó - que trabajan en hospitales, policía nacional, ejército, defensa civil suelen trabajar en horarios nocturnos y casi no encuentran transporte a esas horas."

El presidente del CNTU agregó que una de las motivaciones para iniciar este proyecto ha sido que se dan los casos de gente que se les presenta una emergencia tarde en la noche y no tienen dinero para pedir transporte privado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/07012026-cntu-anuncia-nuevo-servicio-de-transporte-nocturno-samil-mateo-dominici7-7a6d13cf-35692983.jpg El presidente de la Confederación Nacional de Transporte Unificado (CNTU), William Pérez Figuereo. (SAMIL MATEO DOMINICI/ DIARIO LIBRE)

La demanda ha sido tan elevada que, según afirmó Figuereo, de diversos sectores se le ha solicitado la implementación de este transporte nocturno, ya que son muchas las personas que trabajan en esta jornada.

"Por ejemplo, gente que trabaja en la zona colonial me pidieron que llevemos uno o dos autobuses para allá, porque muchos que viven en lugares como Haina o Villa Mella se les hace complicado llegar a sus hogares una vez salen de sus trabajos por la noche", dijo Pérez.

Supermercados

En Santo Domingo, algunas sucursales han extendido su cierre para acomodar a quienes compran de noche:

Supermercados Bravo (Sucursal Churchill, Santo Domingo): Esta sucursal es famosa por su horario extendido, trabajando de lunes a sábado de 6:00 AM a 12:00 AM (medianoche).

Jumbo: Sucursales como Luperón, Ágora Mall y Megacentro en Santo Domingo, y Colinas Mall en Santiago, operan generalmente de 7:00 AM a 10:00 PM de lunes a sábado.

Supermercados Nacional: Sucursales principales (Lope de Vega, Núñez de Cáceres, Tiradentes, y Juan Pablo Duarte en Santiago) cierran a las 10:00 PM.

Carrefour y Carrefour Market: Sus tiendas en Plaza Duarte y Downtown Center suelen cerrar a las 10:00 PM.

En el interior del país existe el Supermercado Blanquizales (Barahona): Es conocido por ser uno de los primeros supermercados en el país en ofrecer servicio las 24 horas, los 7 días de la semana. Se encuentra en la Av. Antonio B. Suberví 25.

Gimnasios

Smart Fit (Luperón, Santo Domingo): Es la sucursal de esta cadena que destaca por operar 24 horas, los siete días de la semana. Es ideal para quienes tienen horarios de trabajo nocturnos o prefieren entrenar en la madrugada sin restricciones.

Gimnasio Santiago Exercise Metropolitan Club (Santiago): Para quienes se encuentran en la zona norte, este gimnasio en Plaza Jardín opera de lunes a viernes hasta las 12:00 AM.

Marco Jurídico

El trabajo nocturno en la República Dominicana está regulado por el Código de Trabajo (Art. 147-152), definiéndose como el realizado entre las 9:00 P.M. y las 7:00 A.M. (o 6:00 A.M. según interpretaciones de la norma).

Requiere un aumento salarial del 15% sobre la tarifa diurna y aplica a jornadas de máximo 8 horas diarias y 44 semanales.