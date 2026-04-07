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servicio de agua potable
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Sin agua varios sectores de Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional por salida de acueducto

Los Alcarrizos, Pedro Brand, La Guáyiga, Villa Linda III y Ciudad Satélite figuran entre las zonas afectadas; la Caasd activa camiones cisterna

Los residentes podrían experimentar interrupciones o baja presión en el servicio

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    Sin agua varios sectores de Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional por salida de acueducto
    Fachada de las instalaciones de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd). (ARCHIVO)

    La salida de servicio del acueducto Isa-Mana ha dejado sin suministro de agua potable a varios sectores de Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional, afectando directamente a miles de residentes que dependen de este sistema para sus necesidades diarias.

    La situación se produce como consecuencia de la alta turbidez en los ríos Isa y Mana, provocada por las recientes lluvias.

    Entre las zonas más impactadas se encuentran Los Alcarrizos, Pedro Brand, La Guáyiga, Villa Linda III y Ciudad Satélite, donde actualmente no hay servicio de agua o el suministro es prácticamente inexistente, generando dificultades en los hogares y actividades cotidianas.

    Las autoridades explicaron que la suspensión del servicio responde a la necesidad de garantizar la calidad del agua, ya que las condiciones de los afluentes impiden su tratamiento adecuado.

    Enviarán camiones cisterna a comunidades

    Ante esta situación, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) activó un protocolo especial de asistencia mediante el envío de camiones cisterna para suplir a las comunidades afectadas.

    • Asimismo, indicó que equipos técnicos se mantienen monitoreando las condiciones para restablecer el servicio en a la mayor brevedad.

    "Agradecemos la comprensión de la ciudadanía, pues es una situación provocada por la naturaleza. Nos mantendremos en observación permanente para hacer posible la entrada de este acueducto en el menor tiempo posible", dijo la Caasd mediante un comunicado de prensa.

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