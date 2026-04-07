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Tragedia de Jet Set
Tragedia de Jet Set

La Alcaldía del Distrito Nacional declara duelo municipal por aniversario de la tragedia del Jet Set

La disposición adoptada por el Concejo de Regidores establece que este 8 de abril las banderas ondearán a media asta

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    La Alcaldía del Distrito Nacional declara duelo municipal por aniversario de la tragedia del Jet Set
    Un tramo de la avenida Independencia fue bloqueado por los actos conmemorativos por el aniversario de la tragedia del Jet Set. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

    La Alcaldía del Distrito Nacional informó que las banderas ondearán a media asta el miércoles 8 de abril, como señal de duelo municipal en memoria de las víctimas de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set hace un año.

    De acuerdo con un comunicado, la disposición fue adoptada por el Concejo de Regidores mediante la Ordenanza 7-2026, aprobada en sesión extraordinaria, en el salón Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, luego de ponderar la Ley No. 108 sobre días festivos, duelo y conmemoración, en ocasión del primer aniversario de este hecho que conmocionó a la sociedad.

    • El gesto busca rendir homenaje a las víctimas y acompañar en el recuerdo a sus familiares.

    Se recuerda que la madrugada del 8 de abril del 2025, mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba una fiesta, el techo del centro de diversión colapsó, dejando 236 personas fallecidas, incluido el artista, y más de 180 heridas.

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    En la zona se predominan las fotografías, flores y velones colocados por familiares, mientras el lugar se mantiene como espacio de memoria y recogimiento.

    Las actividades incluyen vigilias con encendido de velas, misas y actos con testimonios y cantos durante el 7 y 8 de abril, organizados para honrar a las víctimas.

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