Las lluvias registradas en los últimos días no solo han incrementado el caudal del río Tireo ubicado en el municipio que tiene el mismo nombre del afluente en la provincia La Vega, sino que también han dejado al descubierto la falta de soluciones estructurales en una zona históricamente golpeada por inundaciones.

El alcalde de esa demarcación, Paul Amín Piña Báez, aseguró que los trabajos reportados por el Gobierno Central, como la colocación de gaviones, no responden a la magnitud del problema ni garantizan protección frente a las precipitaciones que han afectado la zona recientemente.

Además, el edil describe como inestable las márgenes del río, caminos vecinales vulnerables y áreas agrícolas expuestas, lo que podría provocar aislamiento de comunidades y pérdidas económicas en caso de que continúen las lluvias.

Piña Báez también criticó la actuación de las instituciones competentes, señalando que la respuesta ha sido tardía, fragmentada y sin coordinación efectiva, a pesar de las advertencias emitidas durante años.

Ante este panorama, el alcalde hizo un llamado al Gobierno Central para que disponga la intervención inmediata del río Tireo mediante un plan integral de canalización, supervisión técnica permanente y la posible declaratoria preventiva de emergencia ambiental.

"Las lluvias han puesto en evidencia que seguimos vulnerables. No se trata de acciones aisladas, sino de una intervención real que evite consecuencias mayores", advirtió el ejecutivo municipal.

Aseguró que el municipio no está en condiciones de enfrentar otro evento extremo sin apoyo estatal.

Agricultores

A esto se suma el malestar de los productores agrícolas, quienes aseguran no haber recibido las compensaciones prometidas tras pérdidas que superan los 100 millones de pesos.

La situación ha generado cuestionamientos sobre el destino de esas ayudas, por lo que plantean la necesidad de una investigación que esclarezca su distribución.