Cierran calles aledañas a la avenida Independencia por aniversario de la tragedia del Jet Set

Un tramo de la avenida Indepdencia ha sido bloqueado por los actos conmemorativos por el Jet Set. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El entorno de la avenida Independencia está cerrado como parte del operativo dispuesto para conmemorar la tragedia del Jet Set, ocurrida el 8 de abril de 2025. La medida coincide con una jornada de actos en memoria de las víctimas.

Durante un recorrido de un equipo de Diario Libre por el perímetro, se observaron calles acordonadas, presencia de agentes y preparativos logísticos. En el área también permanecen carteles con rostros, fotografías y flores, junto a velones apagados por las lluvias de la madrugada, colocados por familiares como símbolo de duelo.

El lugar, que antes funcionaba como punto de encuentro nocturno, se mantiene intervenido mientras avanzan las actividades conmemorativas.

Como parte de las actividades conmemorativas, desde este martes se realizará una vigilia con encendido de velas, desde las 10:00 de la noche hasta las 12:45 de la madrugada.

Para el miércoles, está prevista una misa a las 10:00 de la mañana, presidida por el padre Rogelio Cruz. A las 11:00 de la mañana se realizará una conmemoración con cantos y testimonios. Las actividades continuarán de 2:00 a 5:00 de la tarde y culminarán con una eucaristía a las 5:00 de la tarde, encabezada por monseñor Carlos Tomás Morel Diplán.

En el lugar permanece una cruz con cientos de fotografías de muchas de las víctimas. Desde tempranas horas, la Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en el montaje del escenario, con la instalación de tarimas y carpas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/whatsapp-image-2026-04-07-at-113934-am-ecef61c6.jpeg Una persona observa los escombros de la antigua discoteca Jet Set. (DANIA ACEVEDO)

Un llamado a la memoria de las víctimas

La vida para Cristóbal Moya cambió tras la tragedia. Es uno de los sobrevivientes y afirma que los afectados mantienen comunicación constante a través de un grupo de chat.

"Son gritos y gritos. Nosotros tenemos un chat que es impublicable por todo lo que la gente expresa sobre este caso", dijo.

Moya también llamó a la población a encender una vela en sectores, campos y ciudades, como muestra de apoyo y en reclamo de justicia para las víctimas.

El desplome del techo de la discoteca causó la muerte de 236 personas y dejó más de 180 heridas. Se trata de uno de los episodios más graves ocurridos en el país. Desde entonces, las familias afectadas intentan reconstruir sus vidas. Algunas continúan en el proceso judicial en busca de justicia.

En los alrededores, el ambiente también cambió. Durante la presencia de este medio en la zona, personas transitaban en silencio. Algunas se detenían a observar las fotografías; otras continuaban sin hablar.

Cierre de vías

Como parte del operativo, la Alcaldía del Distrito Nacional dispuso el cierre parcial de la avenida Independencia desde la noche del lunes 6 de abril, a partir de las 9:00 p.m., hasta el jueves 9 a las 12:00 del mediodía.

El tramo cerrado abarca desde la calle San Juan Bautista hasta la avenida Núñez de Cáceres, lo que afecta la circulación vehicular en esta vía. La avenida de la Salud fue habilitada como ruta alterna para mantener el tránsito.

En la zona se observa el área acordonada, calles parcialmente vacías y la presencia de agentes de la Policía Nacional que coordinan la logística.

Brigadas de limpieza del ayuntamiento trabajan en la adecuación del área para las actividades conmemorativas.