Al menos 34 familias resultaron afectadas tras la crecida de la cañada de Palma Real, en el sector Los Girasoles III, en Santo Domingo Oeste, debido a las lluvias torrenciales de la noche del martes y la madrugada de este miércoles.

Aunque no hubo pérdidas humanas ni heridos, los moradores de las inmediaciones de la cañada se quedaron sin sus pocas pertenencias, sus medicinas y alimentos.

La presidenta de la junta de vecinos del sector, Ana Leticia Rosario, explicó a Diario Libre que el agua de la cañada penetró en numerosas viviendas de la calle Respaldo, dañando completamente muebles, electrodomésticos, alimentos y medicamentos.

"Se les dañó todo: sus trastes, camas, neveras y pertenencias. A estas horas todavía hay personas que no han podido comer, porque hasta la comida se les dañó", expresó Rosario.

La dirigente comunitaria indicó que entre los afectados hay personas postradas en cama, adultos mayores, niños enfermos e inválidos, lo que agrava la situación en la zona tras el evento climático.

Rosario explicó que, hasta el momento, las autoridades han realizado levantamientos para evaluar los daños.

Sin embargo, insistió en que las familias requieren de ayuda urgente, principalmente alimentos y asistencia básica.

"Cada vez que llueve pasa lo mismo"

La presidenta de la junta de vecinos también pidió a las autoridades intervenir la cañada cercana al sector.

Indicó que cada vez que llueve se desborda y los residentes del barrio vuelven a la misma situación precaria.

"Aquí necesitamos que nos ayuden con los arreglos de la cañada, porque desde que cae una gota de agua, todo el mundo se está ahogando", manifestó.

Los residentes reiteraron su llamado a las instituciones correspondientes para que acudan en auxilio de las familias afectadas y ejecuten soluciones definitivas que eviten que las inundaciones se repitan cada vez que se producen precipitaciones en la zona.