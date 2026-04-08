Inundaciones dificultan el tránsito en el Gran Santo Domingo

Tramo de la avenida Winston Churchill afectado por las lluvias. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

Las fuertes lluvias que afectan al Gran Santo Domingo desde horas de la madrugada de este miércoles han dejado varias vías cubiertas de agua, provocando dificultades en la movilidad tanto de conductores como de peatones.

La avenida 27 de Febrero, próximo a la Cámara de Cuentas, así como tramos de las avenidas Abraham Lincoln y Winston Churchill, amanecieron anegados debido a las intensas precipitaciones.

Como consecuencia, tanto conductores como peatones se han visto obligados a desplazarse con precaución o a buscar rutas alternas para evitar las zonas inundadas.

Zonas afectadas

Las fuertes precipitaciones también han perjudicado a algunas comunidades capitalinas, causando inundaciones en viviendas y deterioro en el asfalto.

En sectores como Don Honorio, Arroyo Hondo y Los Ángeles, en el kilómetro 13 de la autopista Juan Pablo Duarte, se han reportado calles anegadas.

Según datos del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las condiciones del tiempo se mantendrán influenciadas por una vaguada, aunque prevé que comiencen a disminuir de forma gradual durante el transcurso de la tarde, especialmente en el Gran Santo Domingo.

La entidad señaló que continuarán registrándose aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noreste, sureste, incluido la capital, la zona fronteriza y parte del suroeste.

En ese sentido, el organismo meteorólogo mantiene en alerta meteorológica en San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia.

Con respecto a las temperaturas, la institución señaló que continuarán ligeramente cálidas durante el día, tornándose frescas y agradables en horas de la noche y la madrugada, sobre todo en zonas montañosas y valles del interior.