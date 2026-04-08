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Residentes de El Condado viven martirio constante por las inundaciones

Los residentes piden la intervención de las autoridades para corregir el sistema de drenaje

  • Omar Santana - Twitter
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Residentes de El Condado viven martirio constante por las inundaciones
Calle cubierta de lodo en el sector El Condado, Distrito Nacional tras las intensas lluvias.
(DIARIO LIBRE/ OMAR SANTANA)

Los residentes del sector El Condado, en el Distrito Nacional, en las inmediaciones de la cañada próxima a la calle Segunda vivieron una madrugada de angustia tras las lluvias que inundaron viviendas y vehículos, lo que evidencia fallas en el drenaje de la zona.

La emergencia comenzó a sentirse desde las 2:00 de la madrugada, cuando el nivel del agua empezó a subir.

Según los afectados, la lluvia arreció a las 3:00 la madrugada y, tras una breve pausa, continuó hasta después de las 6:00 de la mañana, lo que convirtió el área en lo que describieron como un "desastre".

Pérdidas materiales y peligro constante

En el residencial Taurus 2, el agua alcanzó niveles hasta la cintura y dejó marcas visibles en las paredes. "La nevera andaba a los bombos", relató un residente, al describir cómo electrodomésticos y muebles, incluidas camas y equipos, flotaban dentro de los apartamentos del primer nivel.

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Entre agua acumulada y suciedad, así amaneció una de las calles en el sector El Condado. (DIARIO LIBRE/ OMAR SANTANA)

Los vehículos estacionados también resultaron inundados, lo que generó pérdidas económicas para las familias.

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Un problema recurrente

Los comunitarios indican que no es la primera vez que ocurre una situación similar. Señalan que, aunque existen salidas de agua, no tienen capacidad suficiente para drenar cuando las lluvias son intensas.

  • "Esto ha sido terrible", dijo una residente que permaneció despierta durante la madrugada intentando proteger sus pertenencias, mientras recibía llamadas de alerta de la Policía.

A las 5:00 de la mañana, videos grabados por vecinos mostraban inundaciones dentro de los edificios, lo que evidencia el colapso del drenaje de la cañada ante las lluvias.

Los residentes piden la intervención de las autoridades para corregir el sistema y reducir el riesgo de nuevas inundaciones.

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Periodista dominicano. Ha trabajado en los periódicos Diario Libre, El Caribe y Listín Diario donde ha ejercido cubriendo las fuentes de deportes y ciudad. Ha trabajado en radio, televisión y proyectos digitales.